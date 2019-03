Familiares de las víctimas buscan en las redes sociales pruebas de los fallos en la seguridad

Los jóvenes de hoy se comunican y se sinceran en las redes sociales, es su vía natural. Por eso, los testimonios más sobrecogedores los encontramos ahí, en Internet. Son muchos los amigos de las víctimas que se lamentan en Twitter o Facebook. Es aquí donde encontramos muchos mensajes de solidaridad y también de denuncia.

Y es que son dos los sentimientos que impregnan las redes sociales y algunas fotografías que encontramos en Internet no podrían ilustrarlos mejor. Son la incredulidad que verbaliza Sara, por ejemplo, escribiendo a su amiga Cristina, una de las jóvenes fallecidas. "Aún no me creo que no estés", escribía en Twitter.

También mensajes que enfatizan el deseo de denuncia, como el de Tania, hermana de otra de las víctimas. Está buscando a través de la dirección de correo electrónico tec_01@hotmail.com y del 'hashtag' #siemprekatia (una de las etiquetas utilizadas en Twitter) pruebas que demuestren que hubo irregularidades en la organización de la fiesta.

Otros mensajes recuperan lo que uno de los DJ publicó en su perfil de la red social. Aseguró que eran 20.000 los asistentes. Pero más tarde borró el comentario. El debate sobre si se superó o no el aforo autorizado desata la indignación de quienes estuvieron allí y presenciaron la avalancha.

Muchos de estos asistentes están pidiendo que los responsables den la cara, ya que afirman que esto no habría ocurrido si hubiera habido un mínimo de seguridad. "¿Quién controló aquella ratonera?", se pregunta Daniel, un usuario de Twitter. Y, además, todo tipo de reflexiones, como la de Jorge: "Después de vivirlo, me doy cuenta del miedo que tienen que pasar mis padres". También es llamativo el tuit de Macarena: "Todo acaba afectando más de lo que uno piensa", asegura la joven.