Crimen Sueca

El asesino del niño de 13 años en Sueca se ensañó con el menor, según revela la autopsia preliminar

La autopsia preliminar confirma que el menor recibió numerosas cuchilladas "compatibles con la edad y corpulencia del encausado".

Imagen del cortejo fúnebre de Álex, el menor fallecido el pasado sábado, celebrado este miércoles.EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

El municipio valenciano de Sueca continúa consternado tras el asesinato del pequeño Álex, de 13 años, a manos del padre de su amigo. Mientras las investigaciones avanzan, se van conociendo más detalles sobre el crimen.

El examen de la autopsia preliminar, que se ha entregado al juzgado número cuatro de Sueca, confirma que el menor recibió múltiples cuchilladas, siendo una de ellas mortal de necesidad. Además de las cuchilladas, el cadáver presentaba golpes, tal y como recoge el diario Las Provincias.

Aunque el avance remitido por el Instituto de Medicina Legal de Valencia no establece nada concreto sobre si el autor de las lesiones que le causaron la muerte es un menor o un adulto, el juez instructor sí que recoge en el auto de ingreso en prisión provisional del detenido, encarcelado desde el martes, que "la fuerza empleada es plenamente compatible con la edad y corpulencia del encausado".

En ese mismo auto, se hace referencia al posible móvil del crimen. La posible causa del crimen sería, según el juez, "la relación altamente conflictiva entre el autor y su exmujer", madre de sus dos hijos de 13 y 7 años. Precisamente, esa hipótesis se desprende tras escuchar las declaraciones del propio detenido ante el juez y del testimonio de su hijo.

Ciertas frases como "yo no soy así", "al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco", "¿cómo he podido hacer esto?" o "qué daño me ha hecho tu madre" refrendan esta situación obsesiva del asesino confeso hacia su expareja, tratando de responsabilizarla de este asesinato.

"Indicios racionales, firmes y sólidos" de que el padre del amigo de Álex asesinó al menor

El juez instructor considera que "existen indicios racionales, firmes y sólidos" de que Juanfran M.F., un bibliotecario de 48 años sin patologías mentales diagnosticadas, asesinó en la tarde del pasado sábado al menor de 13 años en el domicilio familiar en la calle Trinquet Vell de Sueca, según detalla Las Provincias.

Además de la confesión del propio asesino, presentó cortes en una mano, compatibles con el hecho de haber asestado las cuchilladas al menor.

El niño de 13 años murió en el baño de la vivienda de su agresor

La agresión al menor de 13 años se produjo en el baño de la vivienda del supuesto agresor. Así lo confirmaron a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Tras la agresión, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 48 años que se entregó en el cuartel de Sueca y confesó haber matado al menor, que se encontraba jugando en el hogar familiar con el hijo del agresor.

Según precisaron esas mismas fuentes, el hombre se presentó en el cuartel nervioso y agitado. Además, el hombre presentaba varias manchas de sangre en la camiseta y pidió ser engrilletado, tras confesar que había matado al menor.

Asimismo, entregó las llaves de su casa a los agentes, los cuales acudieron a la vivienda y encontraron al menor en el suelo del baño, tumbado boca arriba y rodeado de sangre.

