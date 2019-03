Etxeberría: "Mi opinión no es la verdad absoluta, es la verdad pericial y está sujeta a crítica"

Francisco Exteberría ha explicado que en muchas ocasiones los restos que hay que analizar en el ámbito forense presentan muchas dificultades para su análisis. "Con frecuencia en el mundo forense se interviene sobre restos que están esqueletizados y a veces fragmentados e incluso quemados. Cuanto más degradada está la muestra más difícil es la iterpretación, pero no imposible".

En cuanto al análisis de los restos encontrados en la finca de Las Quemadillas, Etxeberría afirma: "Con las muestras que se conservan yo he emitido una opinión que está sujeta a crítica que no es la verdad absoluta, es la verdad pericial".

La participación de Francisco Etxeberría en este caso surgió un poco por casualidad. Tras varias conversaciones con expertos del caso sobre las características de la hoguera se pidió permiso a la autoridad judicial para mostrarle al antropólogo las muestras y fotografías del lugar. A raiz de las imágenes Etxeberría consideró: "Es conveniente que se revise". "Yo no sospecho contra nadie, pienso que se ha de revisar, puedo equivocarme hasta en el origen pero merecía la pena que se revisara. Además es lo normal en cualquier investigación científica, criminal o policial volver a esas fuentes que quizá han quedado un poco aparcadas".

El antropólogo asegura que aún queda mucho trabajo por hacer. "Creo que no saldrá el ADN porque los huesos se han sometido a una alta temperatura pero eso no significa que no se deba intentar. Esto no se va a resolver en cuatro días porque ahora hay que volver a reconstruir en el camino de esta hipótesis todo lo que no se ha hecho porque había quedado relegado con respoecto a otras vías de investigación".