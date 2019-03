La lluvia ha caído con tanta virulencia en Córdoba que las casas han quedado completamente inundadas y muchos vecinos se han visto obligados incluso a abandonar sus casas.

"Creo que no se ha salvado nada: el televisor estaba debajo del barro y todo está destrozado"

Viviendas como la de Juan se vieron anegadas y el barro alcanzó el medio metro de altura. Este vecino de Castro del Río afirma que ha pasado una de las peores noches de su vida: ha estado toda la madrugada achicando agua debido a las fuertes inundaciones.

"Ha sido un golpe muy duro. Esto es lo más gordo que me ha pasado en la vida", ha afirmado Juan entre sollozos. Ha narrado asimismo cómo sacó de la vivienda a su nieta en hombros y la introdujo en un vehículo que pasaba para enviarla al pueblo y mantenerla fuera de peligro.

"Esto me ha afectado mucho, francamente. He estado toda la noche sacando agua, que parece que no se acababa nunca. Yo creo que no se ha salvado nada: el televisor estaba debajo del barro y todo está destrozado", asevera Juan.