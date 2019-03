30 estatuas humanas pasan a la ronda final para actuar en Las Ramblas

Un total de 30 estatuas humanas, el mismo número que hay de plazas disponibles para poder actuar en la Rambla de Barcelona, han pasado a la fase de sorteo para asignar espacios y turnos que se convocará el 6 de abril, según informa la web del Ayuntamiento.

El distrito de Ciutat Vella ha acabado el proceso de valoración previa de las 82 solicitudes presentadas para actuar como estatua humana en la Rambla de Barcelona.

La comisión de valoración, formada por responsables de los distritos y representantes de la Asociación Amigos de la Rambla, ha emitido su dictamen, por el cual 30 estatuas pasan a la fase de sorteo.

La decisión se ha tomado teniendo en cuenta los currículos presentados, así como la formación y experiencia que los solicitantes han acreditado documentalmente, como cursos o talleres relacionados con el arte dramático, las artes escénicas o la participación en montajes teatrales.

La mayoría de solicitudes que han quedado descartadas lo han sido porque no tenían un currículum específico para desarrollar esta actividad o porque no presentaron la documentación correspondiente y nueve de ellas fueron descartadas por no lograr la puntuación mínima requerida.

En los próximos días, el Distrito notificará los resultados a las personas interesadas, se abrirá un periodo de alegaciones de diez días, y el día 6 se convocará el sorteo público para asignar espacios y turnos.

Las personas acreditadas para hacer de estatua humana en la Rambla de Barcelona recibirán un carné personal, que tendrá que estar visible y que se renovará anualmente, donde se indicará el espacio donde se han de ubicar y el horario de actuación.

Las estatuas se situarán en 15 puntos entre las calles Bonsuccés y la plaza del Arc del Teatre, y habrá dos turnos, uno por la mañana y uno de tarde.