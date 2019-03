Espejo Público sale en ayuda de la familia de la pequeña Alba

Los padres de Alba necesitan ayuda. La pequeña, de dos años, padece un sarcoma de Ewing y sus padres dedican todas sus horas a cuidarla.

Sin embargo, la ley no les permite cogerse una baja y ahora el trabajo de la madre está en peligro, pues sus constantes faltas para acudir al hospital pueden casusar que sea despedida de su puesto de trabajo en una gran empresa.



El padre, autónomo, lleva 18 meses sin trabajar para poder dedicarse en exclusiva a los cuidados de la pequeña, que visita de forma constante el hospital Sant Joan de Deu de Barcelona para someterse al tratamiento.



Espejo Público ha estado con ellos para tratar de escucharles y ayudarles. Su reivindicación, que vea la luz una propuesta no de ley que el Gobierno tiene en la mesa desde hace meses y que les permitiría cuidar a la pequeña sin preocuparse por los ingresos.



"Esta habitación de hospital es nuestra casa y la niña no puede estar sola", dice su padre. Para ayudarles, Espejo Público ha abierto su línea telefónica 902 10 22 99 en la que tratarán de canalizar las donaciones de los espectadores que quieran ayudar a esta familia.