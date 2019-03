Vecinos de los niños de Córdoba: "No entiendo por qué no quieren que les busquemos"

Paqui Gómez forma parte de un grupo de voluntarios para buscar a los niños desaparecidos en Córdoba. Al parecer, la familia les ha pedido que no lo hagan para no interferir en la labor policial. Pero ellos no acaban de entenderlo. Dicen que Las Quemadillas es una zona enorme y aún quedan zonas sin rastrear.

"Yo estaba trabajando y recibí una llamada de la portavoz de la plataforma en Córdoba en el que me decía que había llegado un comunicado de la madre y que la búsqueda no se podía realizar", ha explicado Paqui.

"Como madre no comprendo la postura de la familia", ha añadido. "Me gustaría que me explicasen por qué no quieren que les busquemos y les ayudemos". "Si la madre tiene dolor, los españoles también", considera la voluntaria.