Uno de los menores condenados por el asesinato de la educadora Belén Cortés ha agredido a un vigilante de seguridad del centro de menores Marcelo Nessi de Badajoz, donde permanece internado. El joven intentó estrangular al trabajador mediante la técnica conocida como 'mataleón', pero la intervención de otros empleados permitió liberar a la víctima y reducir al agresor.

Los hechos ocurrieron este jueves sobre las 21:30 horas en el módulo A del centro. El vigilante se encontraba en el suelo con el interno agarrado al cuello cuando otros trabajadores acudieron desde módulos cercanos para intervenir y detener el ataque.

La agresión ha sido confirmada por la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. El menor, que está a punto de cumplir 16 años, ha sido apartado del resto de internos y permanecerá durante siete días en el área de contención, la sanción más severa que contempla el centro.

Condenado por el asesinato de Belén Cortés

El joven cumple una condena de seis años de internamiento por el asesinato de Belén Cortés, la educadora social que fue encontrada muerta el 9 de marzo de 2025 en un piso tutelado de Badajoz.

Por el crimen fueron condenados tres menores tutelados por la Junta de Extremadura. Los dos varones, que tenían 14 y 15 años cuando ocurrieron los hechos, recibieron la pena máxima prevista para su edad, mientras que la joven de 17 años fue sentenciada a cinco años de internamiento como cooperadora necesaria.

Además del asesinato, los menores perpetraron un robo con violencia en la vivienda y huyeron en el vehículo de la víctima en dirección a Mérida. Durante el trayecto sufrieron un accidente.

La sentencia, dictada en diciembre de 2025, también estableció una indemnización de 620.000 euros a los padres y a la pareja de Cortés, así como otros 21.000 euros por los daños ocasionados en el coche.

Otro episodio violento en el mismo módulo

La agresión de este jueves se suma a otro incidente registrado en mayo en el mismo módulo del centro. Durante la cena, un interno con antecedentes de comportamiento agresivo lanzó su bandeja contra el techo y amenazó a los trabajadores con la tapa después de que una educadora le recriminara su actitud.

En el forcejeo posterior, el joven consiguió arrebatar la defensa reglamentaria a uno de los vigilantes y golpeó en la cabeza a otro trabajador. El empleado tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Badajoz antes de que el interno fuera reducido.