La Asociación Sindical Autónoma de Canarias (ASACA) denuncia la situación de desbordamiento que se vive prácticamente a diario en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Aseguran que la situación es crítica en las urgencias hospitalarias y que no se trata de una situación puntual, sino que es un problema estructural y que ahora se ha agravado con la huelga indefinida de los médicos del Servicio Canario de Salud.

El mayor problema según el sindicato, es la ralentización e incluso la imposibilidad de dar de alta a las personas que están en planta por la falta de personal por la huelga, lo que hace que los pacientes que se encuentran en urgencias pendientes de ingreso no puedan subir a una habitación dando lugar al colapso. “Lo que está pasando en urgencias es una situación realmente deplorable. Los pacientes están hacinados en los pasillos”, denuncia Josué García Viñoly, delegado sindical de ASACA.

Este viernes a mediodía ya había 41 pacientes en los pasillos de urgencias del Hospital y desde el sindicato aseguran que la situación empeorará el fin de semana: “Esto es un repunte por la huelga de los médicos, que están en todo su derecho de estar en huelga”, explica Josué.

Asegura que el problema es la falta de previsión del área de gestión del hospital. Ahora, con la llegada del invierno, preocupa especialmente lo que pueda pasar, porque habrá más casos de gripe y Covid: “Habrá más incidencia de enfermedades respiratorias”, afirma el delegado sindical.

Pacientes en condiciones precarias

Decenas de personas se acumulan en los pasillos diariamente esperando para ser atendidas: “Hay falta de dotación de medios materiales y humanos. Necesitamos más profesionales, más medios y no permitir que un paciente sea atendido pendiente de una cama hospitalaria, y sea atendido en un pasillo”, denuncia Josué.

A esto se suman otras situaciones que describen como imposibles: “Los pacientes que requieren bañarse de manera autónoma o en silla comparten un único baño asistido, se aglomeran y es un desastre”, afirma Josué García, que asegura que un solo baño es compartido por más de 40 personas.

También denuncian la falta de intimidad de los enfermos que son atendidos delante del resto o que tengan que comer en las camillas en medio de los pasillos. También, que los familiares llegan a pasar más de 24h sentados en una silla, una situación de precariedad que atenta contra la dignidad de pacientes y acompañantes.

El hospital comenzó en junio las obras de ampliación del servicio de Urgencias para incorporar más de 40 nuevos puestos de atención, y desde el centro aseguran que “van a buen ritmo pero aún no se han terminado”.

Esta situación no es, ni mucho menos, algo nuevo ni que se dé de forma aislada en este hospital. Es algo que se repite año tras año y en los dos hospitales públicos de la isla. Desde los sindicatos piden una respuesta inmediata de las gerencias para poder agilizar los ingresos, garantizar la disponibilidad de camas, reforzar los recursos asistenciales y dar una atención digna a los pacientes.

Desde el Hospital Doctor Negrin aseguran que el servicio de Urgencias se ha reforzado de personal para atender esos pacientes pendientes de ingreso y se dispone de 5 baños en urgencias para atender su aseo.