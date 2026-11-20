Ha ocurrido en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Las Raíces, que está ubicado en el municipio tinerfeño de La Laguna. El hombre comenzó a sentirse indispuesto justo después del desayuno, sufrió un colapso y entró en parada cardiorrespiratoria. Lamentablemente fue imposible recuperarlo, a pesar de las maniobras practicadas y falleció poco después.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias, a la espera del informe definitivo de la autopsia, la muerte se ha producido por causas naturales.

Aunque se desconoce la filiación del fallecido, se sabe que se trata de un hombre joven. Había llegada días antes en cayuco hasta la isla de El Hierro procedente del África subsahariana. Tras haber superado una larga travesía de varios días por el Atlántico, la mala fortuna ha hecho que falleciera cuando se creía a salvo.

El centro en el que se produjeron los hecho, el antiguo campamento militar de Las Raíces, es uno de los cuatro que hay actualmente en la isla de Tenerife, después de que el Gobierno del Estado haya tenido que habilitar y reabrir el de Las Canteras, también en La Laguna. A estos dos hay que sumarle el ubicado en el municipio de Granadilla, junto al puerto y el de Arona, en las dependencias de la Policía Nacional.

Se frena la llegada de cayucos a El Hierro

Tras la llegada masiva del pasado fin de semana, el rescate de cayucos se ha frenado en los últimos días a la isla de El Hierro. La avalancha de más de 20 de estas embarcaciones tan solo entre el sábado y el domingo con más de 2.600 personas a bordo, colapsó por completo todos los servicios asistenciales en la isla, el lunes llegaron otros dos cayucos con 246 migrantes.

Desde ese momento las embarcaciones de Salvamento Marítimo no han tenido que realizar ningún rescate más relacionado con la inmigración.