La Guardia Civil detenía en octubre al presunto autor del ciberataque sufrido por Renfe y DIF el pasado 24 de septiembre de 2026. Según ha informado Renfe este viernes, la actuación policial ha permitido evitar que el sospechoso utilizara la información a la que había tenido acceso o que la compartiera con otras personas.

El incidente fue detectado por los sistemas de seguridad de Renfe, que identificaron un acceso no autorizado a determinados sistemas corporativos relacionados con los procesos de venta de billetes. Tras descubrir lo ocurrido, la compañía activó sus protocolos de seguridad para limitar el acceso y evitar que la información extraída pudiera seguir circulando.

Entre los datos que podrían haberse visto comprometidos figuran números de DNI, NIE y otros documentos identificativos, además de contraseñas de usuarios protegidas mediante sistemas criptográficos que dificultan su lectura directa.

Renfe trasladó la información recopilada a la Guardia Civil y al Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La colaboración entre estos organismos permitió avanzar en la investigación, cerrar los repositorios afectados y localizar al presunto responsable.

La compañía asegura que, gracias a la detención, se ha impedido que los datos obtenidos durante el ataque fueran utilizados de manera fraudulenta o difundidos a terceros. Asimismo, señala que no tiene constancia de que se haya producido un uso ilícito de la información como consecuencia de este incidente.

La advertencia de Renfe

No obstante, Renfe advierte de que todavía existe la posibilidad de que se produzcan intentos de fraude mediante correos electrónicos, mensajes SMS o llamadas telefónicas que utilicen datos personales para hacerse pasar por entidades legítimas.

Por este motivo, la empresa recomienda a los usuarios que tengan una cuenta en sus servicios cambiar su contraseña, y modificar también las de otras plataformas en las que hayan utilizado la misma combinación.

Con esta comunicación, Renfe pretende informar individualmente a sus clientes sobre la evolución del incidente, y recordarles la importancia de mantener protegidas sus cuentas y desconfiar de cualquier comunicación sospechosa.