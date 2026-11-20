La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina, una menor de 16 años. Según la investigación, los episodios se habrían prolongado durante años y se producían cuando la niña acudía a visitar a su tío o a otros familiares.

Los hechos salieron a la luz hace unas semanas, cuando la menor decidió contarle a su abuela que su tío le había realizado tocamientos de carácter sexual. La mujer trasladó lo ocurrido al padre de la niña, que acudió a la Jefatura de la Policía Nacional para denunciar la situación.

La menor contó lo ocurrido a su abuela

Una vez presentada la denuncia, el padre explicó a los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) lo que su hija le había relatado. Hasta ese momento, según el comunicado policial, desconocía lo que presuntamente estaba sucediendo.

Las primeras indagaciones permitieron conocer que los episodios se producían en el domicilio del familiar, aprovechando las visitas de la menor. El sospechoso habría utilizado la confianza que la niña tenía en él para llevar a cabo los presuntos tocamientos.

La investigación terminó con la detención del tío

Tras conocer los hechos, los agentes de la UFAM abrieron una investigación para esclarecer lo sucedido y comprobar la presunta implicación del hombre.

Durante las diligencias recopilaron los datos necesarios y activaron los protocolos correspondientes para proteger a la menor.

Finalmente, la Policía Nacional detuvo al sospechoso el pasado martes por la tarde en Palma. Se le atribuye un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años.