La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntas autoras del atraco a una joyería en Humanes, Madrid. Entraron en el local con armas, ocultando sus rostros con mascarillas, golpearon con violencia al propietario del establecimiento y se llevaron varias joyas de los expositores. Los detenidos tienen entre 24 y 42 años y ya tienen antecedentes por otros robos en un bar de Alicante y en una vivienda en Madrid.

Lás camaras de seguridad grabaron el momento del atraco. 20:10 de la tarde. En las imágenes se ve a cuatro hombres vestidos de negro que ocultan su rostro con mascarillas. Irrumpen en la joyería, se lanzan contra el dueño con mucha violencia y lo golpean con una un arma simulada. En pocos segundos recogen todas las joyas que pueden de los expositores y salen huyendo. A las puertas del establecimiento les esperaba otro hombre con un vehículo y escaparon a toda velocidad.

Los investigadores centraron sus esfuerzos en reconstruir el asalto y pudieron acreditar que los ladrones habían planificado el robo con antelación. De hecho, uno de los autores accedió previamente a la joyería haciéndose pasar por cliente y facilitó la entrada al resto de atracadores.

El robo ocurrió el pasado mes de junio. Desde entonces la Guardia Civil ha trabajado para identificar a los autores del robo violento, siendo localizados en sus domicilios de los distritos madrileños de Tetuán y Carabanchel y en el municipio de Parla.

Se han realizado cuatro entradas y registros y han podido recuperarse las piezas de joyería, relojes, armas simuladas, entre ellas un fusil, además de herramientas para la comisión de robos.

Los detenidos tienen entre 24 y 42 años, todos con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Además del asalto a la joyería se les atribuyen otros dos robos. Uno en un bar de Alicante y otro en una vivienda de Madrid.

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