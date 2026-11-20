Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del martes, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazó hasta un local situado en el barrio Son Gotleu para prestar apoyo a otros efectivos que estaban realizando un control policial. Ante el ambiente de tensión que se había generado en el exterior, los agentes decidieron acceder al local para comprobar la situación. Mientras identificaban a varios clientes, los policías se fijaron en un hombre que tenía una actitud sospechosa e intentaba esconder algo y evitar el contacto con los agentes.

Realizaron un cacheo superficial y encontraron un cuchillo de grandes dimensiones, con una hoja de más de 30 centímetros, escondido en el lateral derecho del cuerpo, entre la cintura y el muslo. El hombre manifestó a los agentes que llevaba el arma para protegerse ante posibles agresiones porque había tenido tenido problemas con vecinos de Son Banya. Finalmente, fue detenido como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de armas.

Otro detenido por enfrentarse a los agentes

De forma paralela, otra patrulla detectó en el exterior del local a varios hombres que, tras mantener una discusión con una camarera, intentaban entrar por la fuerza en el establecimiento de ocio. Cuando los agentes procedieron a identificar a uno de ellos, el individuo reaccionó de manera agresiva y hostil, oponiendo resistencia a la actuación policial. Inmediatamente también fue detenido por su presunta implicación en un delito de atentado contra agente de la autoridad tras causarle lesiones de carácter leve al policía, los dos cayeron al suelo tras durante la reducción.

Durante su traslado al centro médico, en el vehículo policial, el detenido pateó el vehículo e insultó a los agentes. De la misma manera, mantuvo una actitud hostil hacia el personal sanitario, lo que imposibilitó su reconocimiento médico.