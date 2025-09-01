Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran restos humanos en las vías de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Adif ha informado del hallazgo en sus redes sociales. Se han producido retrasos en los trenes.

Luis Alcantud
Adif ha informado este lunes que han hallado restos humanos en las vías de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Los trenes experimentarán retrasos hasta que los forenses retiren los restos, señalan.

"En el punto kilométrico 417 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se han hallado restos humanos en las vías. Se permite la circulación por una vía pero con una limitación de velocidad. Los trenes experimentarán retrasos hasta que los forenses retiren los restos", ha destacado Adif en redes.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el hallazgo y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre los restos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

