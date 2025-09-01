Encuentran restos humanos en las vías de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Adif ha informado este lunes que han hallado restos humanos en las vías de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Los trenes experimentarán retrasos hasta que los forenses retiren los restos, señalan.

"En el punto kilométrico 417 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se han hallado restos humanos en las vías. Se permite la circulación por una vía pero con una limitación de velocidad. Los trenes experimentarán retrasos hasta que los forenses retiren los restos", ha destacado Adif en redes.

