Un trabajador de 44 años ha muerto este miércoles tras sufrir un accidente con una grúa en una obra privada de la calle José Calderón, en el distrito malagueño de Campanillas, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga y el sistema Emergencias 112 Andalucía.

Sobre las 12.30 horas, los servicios de emergencia recibieron varias llamadas alertando de que el operario había quedado suspendido de una grúa, al parecer, debido a la rotura de la estructura.

El trabajador estaba inconsciente después de recibir un fuerte golpe en la cabeza, según informó el medio La Voz del Sur, que cita fuentes del 112. El operario quedó suspendido a una altura de entre 15 y 20 metros. Los bomberos llegaron hasta él con dos vehículos autoescala y realizaron las maniobras de rescate para bajarlo, mientras la Policía Local y la Policía Nacional acordonaban la zona. Una UVI móvil del 061 esperaba a pie de calle para atenderlo y trasladarlo al hospital.

Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, procedentes de los parques de Teatinos y Martiricos, integradas por dos autoescalas y dos furgones de utensilios múltiples.

Aunque las primeras llamadas apuntaban a un posible choque entre dos grúas, las primeras comprobaciones sobre el terreno descartaban esa colisión y señalaban que una de las máquinas podría haber volcado o haberse roto, según informó La Voz del Sur. El 112 también dio aviso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.