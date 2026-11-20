La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 37 y 40 años por presuntamente robar en nueve establecimientos comerciales de la comarca valenciana del Camp de Morvedre. Los acusados actuaban principalmente de noche, entraban al local y saqueaban el efectivo de las cajas registradoras con mucha celeridad. En algunos casos tardaban solamente cuatro minutos.

La investigación comenzó el pasado 11 de julio, después de que los agentes tuvieran conocimiento de un robo en un bar de la localidad de Quartell. Desde ese momento, los agentes iniciaron un estudio de los casos delictivos similares en esa localidad para esclarecer si tenían relación.

Analizaban los locales antes de entrar

Según las indagaciones, uno de los detenidos esperaba a que los trabajadores abandonaran los locales y comprobaba que estuvieran cerrados. En ocasiones, se marchaba y regresaba más tarde para forzar la puerta de entrada y hacerse con el dinero de la caja.

Los hurtos se produjeron en ocho bares y una pastelería de Quartell, Sagunt y Benifairó dels Valls. En algunos casos, los mismos establecimientos fueron asaltados varias veces, entre ellos un bar que sufrió hasta tres robos en el mismo mes.

Dos detenidos en Benavites

Los arrestados de nacionalidades marroquí y española fueron capturados en Benavites tras un registro domiciliario. La Guardia Civil determinó que uno de los implicados también había cometido dos robos en Sagunt. Además ese hombre tenía tres órdenes judiciales de búsqueda y captura pendientes.

El principal sospechoso marroquí, de 37 años, ha ingresado en prisión provisional. Las indagaciones han sido realizadas por agentes del puesto principal de Sagunt. Las pruebas fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del juzgado de Sagunto.