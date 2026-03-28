Encuentran el cadáver de un hombre flotando en una cala de Ibiza

Durante la mañana de este sábado, un joven de 22 años estaba navegando por la costa de Santa Eulària cuando encontró algo que le llamó la atención. Era un punto rojo en mitad del mar, entre Cala Mestella y Cala Llenya (Ibiza). Cuando se acercó a la zona, vio que se trataba del chaleco salvavidas de un hombre que ya había fallecido.

El joven había acabado de limpiar los filtros a una de las embarcaciones de un cliente del negocio familiar (La Mar 2.0 Charter), y salió a la mar para comprobar el estado de los demás barcos. Fue una salida breve cuando se encontró con el cuerpo. De inmediato llamó a su padre, quien llamó a la Guardia Civil para avisar. Durante el tiempo que tardaron los agentes en llegar, le explicaron al joven que intentara sujetar el cuerpo con una cuerda al barco, pero este prefirió mantenerse cerca, pero sin tocarlo.

Cadáver en mitad del mar

El padre salió en otra barca para encontrarse con su hijo en el lugar de los hechos. Este se mostraba preocupado por cómo estaría el chico al encontrarse el cuerpo sin vida. Después de observar el cuerpo, no creían que se tratara de un migrante, como pensaban en un principio. Estimaron que el fallecido tendría entre 45 o 55 años.

Ambos opinan de que se trata de alguien que buceaba por el lugar, debido al tipo de chaleco que llevaba, el neopreno y los cuchillos que llevaba consigo. Eran iguales a los que suelen llevar los buzos.

La Guardia Civil tardó dos horas en llegar a la zona en una neumática y a una milla náutica de Cala Llenya, ya que había un gran oleaje y les dificultaba la navegación, comentó el padre del joven. En primer lugar, se interesaron por el estado del chico que había encontrado el cuerpo y, acto seguido, abrieron una investigación de la que se hacen cargo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) y la Policía Judicial.

Rescate de un cadáver en el mar en Tarragona

La pasada tarde del miércoles, los Mossos y la Guardia Civil rescataron el cadáver de un hombre en el mar en Vila-seca (Tarragona). Ambos cuerpos intentaron llevar a cabo el rescate, pero la mala coordinación entre ellos dificultó la situación, haciendo que la cuerda que sujetaba el cuerpo a la embarcación se rompiera. No pudieron sacar el cadáver hasta el día siguiente.

Los hechos ocurrieron cuando el mismo miércoles, los Mossos recibieron una denuncia de un hombre desaparecido con intenciones suicidas. Este ya había comunicado su intención de tirarse al mar atando su cuerpo a un kayak con pesos. Tras el malentendido entre ambas autoridades, el juzgado que llevaba el caso decidió crear un equipo conjunto para esclarecer exactamente las circunstancias de la muerte. Ese equipo, según explican los implicados, será liderado por la Guardia Civil.

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