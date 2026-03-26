Vídeo: así fue el agobiante rescate de un trabajador y un bombero atrapados en una palmera

Un operario de 41 años que realizaba trabajos de poda en Valencia ha tenido que ser rescatado por los Bomberos, después de quedar atrapado en la copa de una palmera de 17 metros de altura.

Tras subir a la palmera, el operario comenzó a tener problemas para respirar por la cantidad de hojas secas que había. Posteriormente, el equipo de rescate llega y un bombero del grupo especial en altura comienza a ascender trepando por la palmera.

Unos minutos después el rescatador consigue llegar al hombre, pero no puede liberarlo. En ese momento, las hojas vuelven a descender y atrapan también al bombero.

El peligro sigue en aumento cuando el trabajador entra en parada cardiorrespiratoria, lo que provoca que tengan que actuar de inmediato. Esa situación llevó a los bomberos a tomar una medida excepcional: derribar la palmera para poder evacuarlo de forma segura y urgente.

Tras derribar la palmera, los bomberos y sanitarios del SAMU iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Durante 15 minutos, los equipos médicos lograron estabilizar al trabajador y revertir la parada cardíaca en el lugar de los hechos antes de trasladarlo de urgencia en ambulancia al Hospital de La Fe.

Posteriormente, el bombero atrapado tuvo que ser trasladado al Hospital General de Valencia para una evaluación médica. El suboficial de Bomberos César Díaz ha hablado con Antena 3 Noticias y ha detallado que su compañero se encuentra bien.

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