Encontrada una pitón real africana en el sur de Tenerife abandonada hace un mes

LAS TARÁNTULAS Y LAS IGUANAS SON LOS ANIMALES EXÓTICOS MÁS FRECUENTES

Una pitón real africana ha sido hallada en una casa al sur de Tenerife tras más de un mes de abandono. Este hallazgo no es el único que se produce durante los meses de verano. Los animales exóticos se han puesto de moda y han aumentado su presencia en España. Si no se tiene cuidado, estos animales no autóctonos pueden acarrear problemas a la biodiversidad del entorno.