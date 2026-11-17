La Policía Nacional ha detectado 97 conexiones entre los administradores y dinamizadores de los grupos de WhatsApp que impulsaron la entrada masiva de migrantes a Ceuta y números de teléfono que podrían pertenecer a agentes de seguridad e inteligencia de Marruecos. Así lo recoge un nuevo informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), incorporado este martes a la investigación de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

El CENIF analizó 19 grupos de WhatsApp, con 1.141 usuarios, que se utilizaron para difundir los llamamientos para entrar en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Los investigadores se centraron en los 19 administradores y 32 dinamizadores de esos grupos, es decir, en las personas que más participaron en organizar y difundir los mensajes.

Según el informe, los contactos de dos administradores y seis dinamizadores podrían haber actuado como "perfiles de enlace" o personas interpuestas. Estos intermediarios tendrían en sus agendas teléfonos vinculados a comisarías, centros de control y servicios de inteligencia marroquíes, creando un canal de comunicación “más oculto” detrás de la estructura digital visible.

El número de la Comisaría 26 veces guardadado

Entre los datos detectados, destaca que el número de la comisaría de distrito de Inezgane estaba guardado al menos 26 veces como "Comisaría" en el entorno de un dinamizador relacionado con Agadir. Además, el teléfono de tráfico de esa localidad aparece registrado al menos 206 veces como "Centro de Control" o "Comisaría".

También se relaciona con otro dinamizador la "Sala de Coordinación y Comunicaciones" de un distrito de Casablanca, guardada al menos 66 veces. El CENIF sostiene que este usuario presenta "un patrón compatible con labores de monitorización o captación de información".

Para comprobar la identidad de los titulares de esos teléfonos, la Policía cruzó los datos con una filtración atribuida al grupo de 'hackers' Jabaroot, que habría expuesto información de unos 70.000 agentes marroquíes. En 49 casos, los investigadores obtuvieron datos sobre la posible identidad de miembros de las estructuras de seguridad e inteligencia de Marruecos.

23 teléfonos entraron en Ceuta

El informe señala que los resultados tienen "un alto grado de verosimilitud y certeza indiciaria", y lo compara con el uso judicial de la conocida como 'lista Falciani'. Aun así, el documento identifica indicios y conexiones, pero no acredita por sí mismo que los 97 perfiles participaran directamente en la organización de la avalancha.

La investigación también ha detectado que 23 de los teléfonos vinculados a los grupos de WhatsApp entraron en Ceuta durante los días de la entrada masiva. Este dato, según el CENIF, reforzaría la relación entre la difusión digital previa y la entrada masiva efectiva en la ciudad.

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