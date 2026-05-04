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Negligencia médica

Indemnización récord de 13,3 millones de euros por una negligencia médica: "No hay dinero que pague el daño"

Una jueza condena al Hospital de Sagunto (Valencia) por las lesiones neurológicas sufridas por un niño tras una deficiente asistencia sanitaria durante el parto.

Madre del hijo que ha sufrido una negligencia médica

Indemnización récord de 13,3 millones de euros por una negligencia médica: "No hay dinero que pague el daño" | Antena 3 Noticias

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Sara Sebastián
Publicado:

Andrea acudió al Servicio de Urgencias del Hospital de Sagunto (Valencia) la madrugada del 16 de noviembre de 2019. Las 40 semanas de embarazo habían transcurrido con normalidad. Pero durante el parto, todo se complicó. La responsable del parto intentó sacar al bebé con una ventosa y, al no conseguirlo, decidió realizar una cesárea.

El problema fue, según la sentencia, que intentaron usar la ventosa cuando el bebé aún estaba demasiado alto en el canal de parto, algo que no se recomienda porque puede ser peligroso. Además, esto hizo que se retrasara la extracción del bebé. Cuando el niño nació, su corazón latía demasiado lento, no respiraba y estaba en estado hipotónico. Tuvieron que intubarlo y llevarlo a neonatología, donde vieron que había sufrido falta de oxígeno.

El diagnóstico final: una parálisis cerebralgrave con una afectación cognitiva y de la comunicación (comprensiva y expresiva) que le obliga a depender de cuidados constantes durante toda su vida, habiéndole concedido un 87% de discapacidad.

La mayor indemnización por negligencia médica de la historia

La jueza ha establecido en la sentencia que la madre del pequeño debe ser indemnizada con 13.300.000 euros por las lesiones neurológicas sufridas por su hijo tras una deficiente asistencia sanitaria. "No hay dinero en el mundo que pague el daño que le han causado a mi hijo", cuenta Andrea en una entrevista a Antena 3 Noticias.

"Podrá tener la mejor calidad de vida posible"

La madre del menor confiesa que han sido seis años muy duros, de lucha y constante incertidumbre, a pesar de que siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia. Ahora "mi hijo podrá tener la mejor calidad de vida posible; podremos adaptarlo todo a él: el vehículo, la vivienda y poder hacer frente al coste de sus terapias", explica Andrea.

La resolución subraya que la indemnización debe responder a las necesidades reales del menor, teniendo en cuenta la asistencia, tratamientos y apoyos que precisará durante toda su vida. El abogado del caso, Rafael Martín Bueno, ha subrayado que esta sentencia "refuerza la importancia de garantizar una adecuada vigilancia del bienestar fetal durante el parto y de actuar con rapidez ante cualquier signo de deterioro".

Asimismo, ha destacado que la sentencia pone el foco en la necesidad de asegurar que las víctimas de este tipo de situaciones cuenten con los recursos necesarios para afrontar las consecuencias derivadas de una discapacidad tan grave.

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