Efemérides de hoy 9 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 9 de octubre?

El 9 de octubre de 2009, el Comité Nobel Noruego de Oslo anuncia que Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, es el ganador del premio Nobel de la Paz. Una decisión cuanto menos polémica que generó un intenso debate en torno al galardón. Hasta el propio Obama quedó sorprendido por la resolución. En un comunicado que emitió desde los jardines de la Casa Blanca, el presidente admitió que “no era como esperaba levantarse esa mañana” y que “sentía que no merecía estar” entre los otros ganadores del premio.

El final del plazo para la candidatura del premio está estipulado para el 31 de enero. Barack Obama juró el cargo el 20 de enero de ese mismo año, solo llevaba 11 días siendo el presidente del país norteamericano. Por otra parte, el 27 de marzo, Obama anunció a su pueblo que debían aumentar su “esfuerzo” para desmantelar y acabar con al-Qaeda en Pakistán y Afganistán, frentes que según él habían descuidado por centrar su atención en la Guerra de Irak.

Un 9 de octubre, pero de 1940, nace el músico y compositor John Lennon, uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea, miembro y fundador de The Beatles. Lennon nació en Liverpool durante la Segunda Guerra Mundial, en un periodo de intensos ataques aéreos alemanes sobre la ciudad portuaria. Tuvo una infancia complicada: su padre los abandonaría a él y a su madre, Julia Lennon, quien tras la separación llevó un estilo de vida que le dificultó la crianza de su hijo. Esta situación motivó que su tía materna, Mary Elizabeth “Mimi” Smith, reclamara la custodia de un muy pequeño John Lennon, convirtiéndose así en su tutora legal. Lennon no perdería relación con su madre, viéndola con frecuencia y visitándola a medida que crecía. Ella fue quien, en 1956, le regalaría su primera guitarra.

Un año más tarde, el 6 de julio de 1957, tras una de las actuaciones de su banda “The Quarrymen”, conocería a un chico dos años menor que él e igual de interesado en la guitarra, con quien conectó al instante: Paul McCartney. Este encuentro entre dos jóvenes apasionados por la música desencadenaría el nacimiento de la banda más influyente del siglo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de octubre?

1547.- Miguel de Cervantes es bautizado en Santa María la Mayor en Alcalá de Henares (Madrid).

1824.- La esclavitud es abolida en Costa Rica 1874.- Fundada la Unión Postal Universal (UPU).

1919.- Se regula la jornada laboral en España a las 8 horas.

1962.- Ve la luz el primer emisor LED ("light emiting diode").

1976.- Alianza Popular se inscribe como partido durante la Transición española.

2000.- El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, es asesinado por ETA en Granada (España).

2006.- Google adquiere la web de vídeos gratuitos YouTube por 1.650 millones de dólares.

2015.- Andrea Lago, la niña de 12 años con enfermedad degenerativa e incurable, fallece en Santiago de Compostela, días después de retirarle la alimentación artificial.

2019.- Premio Nobel de Química a Goodenough, Stanley y Yoshino por el desarrollo de las baterías de iones de litio.

2024.- El torero Enrique Ponce pone fin a su carrera en España con una corrida en su Valencia natal.

2025.- El húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura.

¿Quién nació el 9 de octubre?

1908.- Jacques Tati, cineasta francés.

1909.- José Antonio Muñoz Rojas, poeta y escritor español.

1922.- Olga Guillot, cantante cubana.

1935.- Eduardo de Kent, duque y militar británico.

1964.- Guillermo del Toro, director de cine mexicano.

1966.- David Cameron, político británico.

1996.- Bella Hadid, modelo estadounidense.

¿Quién murió el 9 de octubre?

1932.- Carmen de Burgos, periodista y escritora feminista.

1967.- Ernesto 'Che' Guevara, revolucionario argentino-cubano.

1999.- Joao Cabral de Mello, poeta brasileño.

2004.- Jacques Derrida, filósofo francés.

2011.- Juan Santaella, político español.

2016.- Andrzej Wajda, director de cine polaco.

2024.- Elisa Montés, actriz española.

¿Qué se celebra el 9 de octubre?

Hoy, 9 de octubre, se celebra el Día de la Comunidad Valenciana.

Horóscopo del 9 de octubre

Los nacidos el 9 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 9 de octubre

Hoy, 9 de octubre, se celebra san Abrahán, patriarca.