Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Efemérides

Efemérides de hoy 9 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 9 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 9 de octubre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos

Efemérides de hoy 9 de octubre de 2026: Barack Obama, Nobel de la Paz | EFE

Publicidad

Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
Publicado:

El 9 de octubre de 2009, el Comité Nobel Noruego de Oslo anuncia que Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, es el ganador del premio Nobel de la Paz. Una decisión cuanto menos polémica que generó un intenso debate en torno al galardón. Hasta el propio Obama quedó sorprendido por la resolución. En un comunicado que emitió desde los jardines de la Casa Blanca, el presidente admitió que “no era como esperaba levantarse esa mañana” y que “sentía que no merecía estar” entre los otros ganadores del premio.

El final del plazo para la candidatura del premio está estipulado para el 31 de enero. Barack Obama juró el cargo el 20 de enero de ese mismo año, solo llevaba 11 días siendo el presidente del país norteamericano. Por otra parte, el 27 de marzo, Obama anunció a su pueblo que debían aumentar su “esfuerzo” para desmantelar y acabar con al-Qaeda en Pakistán y Afganistán, frentes que según él habían descuidado por centrar su atención en la Guerra de Irak.

Un 9 de octubre, pero de 1940, nace el músico y compositor John Lennon, uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea, miembro y fundador de The Beatles. Lennon nació en Liverpool durante la Segunda Guerra Mundial, en un periodo de intensos ataques aéreos alemanes sobre la ciudad portuaria. Tuvo una infancia complicada: su padre los abandonaría a él y a su madre, Julia Lennon, quien tras la separación llevó un estilo de vida que le dificultó la crianza de su hijo. Esta situación motivó que su tía materna, Mary Elizabeth “Mimi” Smith, reclamara la custodia de un muy pequeño John Lennon, convirtiéndose así en su tutora legal. Lennon no perdería relación con su madre, viéndola con frecuencia y visitándola a medida que crecía. Ella fue quien, en 1956, le regalaría su primera guitarra.

Un año más tarde, el 6 de julio de 1957, tras una de las actuaciones de su banda “The Quarrymen”, conocería a un chico dos años menor que él e igual de interesado en la guitarra, con quien conectó al instante: Paul McCartney. Este encuentro entre dos jóvenes apasionados por la música desencadenaría el nacimiento de la banda más influyente del siglo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de octubre?

1547.- Miguel de Cervantes es bautizado en Santa María la Mayor en Alcalá de Henares (Madrid).

1824.- La esclavitud es abolida en Costa Rica 1874.- Fundada la Unión Postal Universal (UPU).

1919.- Se regula la jornada laboral en España a las 8 horas.

1962.- Ve la luz el primer emisor LED ("light emiting diode").

1976.- Alianza Popular se inscribe como partido durante la Transición española.

2000.- El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, es asesinado por ETA en Granada (España).

2006.- Google adquiere la web de vídeos gratuitos YouTube por 1.650 millones de dólares.

2015.- Andrea Lago, la niña de 12 años con enfermedad degenerativa e incurable, fallece en Santiago de Compostela, días después de retirarle la alimentación artificial.

2019.- Premio Nobel de Química a Goodenough, Stanley y Yoshino por el desarrollo de las baterías de iones de litio.

2024.- El torero Enrique Ponce pone fin a su carrera en España con una corrida en su Valencia natal.

2025.- El húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura.

¿Quién nació el 9 de octubre?

1908.- Jacques Tati, cineasta francés.

1909.- José Antonio Muñoz Rojas, poeta y escritor español.

1922.- Olga Guillot, cantante cubana.

1935.- Eduardo de Kent, duque y militar británico.

1964.- Guillermo del Toro, director de cine mexicano.

1966.- David Cameron, político británico.

1996.- Bella Hadid, modelo estadounidense.

¿Quién murió el 9 de octubre?

1932.- Carmen de Burgos, periodista y escritora feminista.

1967.- Ernesto 'Che' Guevara, revolucionario argentino-cubano.

1999.- Joao Cabral de Mello, poeta brasileño.

2004.- Jacques Derrida, filósofo francés.

2011.- Juan Santaella, político español.

2016.- Andrzej Wajda, director de cine polaco.

2024.- Elisa Montés, actriz española.

¿Qué se celebra el 9 de octubre?

Hoy, 9 de octubre, se celebra el Día de la Comunidad Valenciana.

Horóscopo del 9 de octubre

Los nacidos el 9 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 9 de octubre

Hoy, 9 de octubre, se celebra san Abrahán, patriarca.

Efemérides de hoy 8 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 8 de octubre?

Iniesta anuncia su renovación con el Vissel Kobe el día de su 37 cumpleaños

Publicidad

Sociedad

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos

Efemérides de hoy 9 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 9 de octubre?

Cae una red que presuntamente abastecía droga a otras bandas en Cataluña

Cae una red que presuntamente abastecía droga a otras bandas en Cataluña

El lugar de los hechos

Detienen a un joven de 18 años como presunto autor del asesinato del cirujano plástico en Marbella

Entrada del Hospital Donostia durante una protesta de médicos
San Sebastián

Muere un hombre con viruela del mono en San Sebastián contagiado por otro paciente

"El piso de Maricarmen ya está en Idealista": el último bulo que se difunde en redes sociales
VERIFICA A3N

"El piso de Maricarmen ya está en alquiler en Idealista": el último bulo que se difunde en redes sociales

Hospital Universitario de Burgos
Burgos

Muere un hombre de 70 años en Burgos al intentar salvar a su vecino de una caída: "Un héroe urbano"

El fallecido trató de evitar que un vecino de 80 años se precipitara desde un primer piso, pero este acabó cayendo sobre él.

Vista de la sede del Tribunal Supremo
Universidades privadas

El Supremo tumba el decreto de universidades del Gobierno contra la privada

Se ha anulado ante la falta de justificación de su tramitación urgente.

La clínica en la que han asesinado a un cirujano en Marbella

El asesinato del cirujano de Marbella no estaría vinculado al crimen organizado

Rescate de migrantes en Lanzarote

Rescatan en Lanzarote la lancha neumática más llena de la ruta canaria con 125 migrantes

Coche Policía Nacional

Un policía nacional de Alicante muere atropellado por su propio coche patrulla

Publicidad