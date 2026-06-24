Efemérides de hoy 24 de junio 2026: ¿Qué pasó el 24 de junio?

El 24 de junio de 2010, Julia Gillard se convierte en la 27.ª persona en asumir el cargo de primer ministro de Australia, siendo la primera mujer en encabezar el poder ejecutivo en la historia del país. Su acceso a la jefatura del gobierno no se produjo mediante elecciones generales, sino a través de una votación interna de destitución en el Partido Laborista Australiano. El entonces primer ministro, Kevin Rudd, lideraba el Gobierno con Gillard como viceprimera ministra, pero el desplome en las encuestas y el aislamiento de Rudd ante su propio bloque parlamentario provocaron su relevo. Ante la inminencia del fin de la legislatura, los líderes de las facciones mayoritarias retiraron formalmente su respaldo a Rudd la noche del 23 de junio e informaron a Gillard de que contaba con los votos necesarios. Al día siguiente, tras la renuncia de Rudd al constatarse en minoría, Gillard asumió el cargo sin oposición y, semanas más tarde, convocó de forma anticipada las elecciones federales celebradas el 21 de agosto de ese mismo año.

El 24 de junio, pero de 1987, nace Lionel Messi, actual futbolista del Inter de Miami de la Major League Soccer. Considerado por analistas y aficionados como uno de los mejores futbolistas de la historia, el atacante argentino destacó desde su infancia en las categorías inferiores de Newell's Old Boys. A los 11 años, se le diagnosticó una deficiencia de la hormona de crecimiento, un tratamiento médico de coste elevado que la seguridad social de su padre y su club de origen solo pudieron sufragar parcialmente debido a la crisis económica del país. Tras una prueba fallida en River Plate por trabas burocráticas y financieras, su familia optó por trasladarse a Barcelona en septiembre de 2000. Tras realizar las pruebas técnicas en las instalaciones del F.C. Barcelona, el director deportivo Carles Rexach se comprometió a su contratación, firmando un documento histórico en una servilleta de papel. El club catalán asumió de forma íntegra los gastos médicos de su tratamiento, una inversión que derivó en la etapa más laureada de la historia de la entidad blaugrana.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 24 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 24 de junio?

1509.- Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos y primera esposa de Enrique VIII, es coronada reina de Inglaterra.

1821.- Venezuela logra su independencia tras la Batalla de Carabobo, donde fuerzas independentistas mandadas por Bolívar derrotan al Ejército español.

1901.- Picasso expone por primera vez en la galería Ambroise Vollard, su debut en París.

1926.- Fracasa la 'Sanjuanada', intento de golpe de Estado contra la dictadura de Primo de Rivera.

1948.- Pío XII otorga el título de Basílica al templo de El Pilar de Zaragoza.

1980.- El Congreso español aprueba la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

2007.- Seis cascos azules del Ejército español mueren en ataque terrorista en el Líbano.

2016.- David Cameron dimite como primer ministro del Reino Unido tras el triunfo del 'brexit'.

2021.- Se desploma en mitad de la noche un edificio de apartamentos en Surfside, Miami, fallecerían 98 personas.

2021.- La cooperante española María Hernández de Médicos Sin Fronteras es asesinada en Etiopía.

2022.- El Tribunal Supremo acaba con el derecho al aborto en Estados Unidos.

¿Quién nació el 24 de junio?

1803.- Juan Bravo Murillo, político y jurista español.

1911.- Ernesto Sábato, escritor argentino.

1927.- Martin Lewis Perl, físico estadounidense, Premio Nobel por la partícula subatómica tauón.

1932.- Queta Claver, actriz española.

1944.- Petra Martínez, actriz española.

1977.- Nina Zhivanevskaya, nadadora rusa nacionalizada española.

1984.- Javier Ambrossi (Los Javis), director de cine.

¿Quién murió el 24 de junio?

1835.- Tomás de Zumalacárregui, general carlista.

1908.- Grover Cleveland, expresidente de los EE.UU.

1945.- José Gutiérrez-Solana, pintor y escritor español.

1988.- Juan Manuel Díaz Caneja, pintor español.

2000.- David Tomlinson, actor británico, padre de familia en 'Mary Poppins'.

2006.- Joaquín Jordá, director de cine español.

2021.- Benigno Aquino, expresidente de Filipinas.

¿Qué se celebra el 24 de junio?

Hoy, 24 de junio, se celebra el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia.

Horóscopo del 24 de junio

Los nacidos el 24 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 24 de junio

Hoy, 24 de junio, se celebra san Farnacio Mártir.