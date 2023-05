Harrison Ford, protagonista absoluto en Cannes con Indiana Jones y una inesperada Palma de Oro de honor

Harrison Ford ha recibido, por sorpresa, una Palma de Oro de honor en el Festival de Cannes poco antes del estreno mundial de la película 'Indiana Jones y el dial del destino' ('Indiana Jones and the Dial of Destiny'). El actor estadounidense, de 80 años, ha asegurado estar "profundamente emocionado" por esta distinción.

Ford se pone una vez más el sombrero de Indiana Jones en una película en la que está acompañado por la británica Phoebe Waller-Bridge, que interpreta a su ahijada en el filme, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook y el joven francés Ethann Isidore, que de alguna manera hereda el papel de Tapón (Short round) en 'El templo maldito' ('The Temple of Doom'). 'Indiana Jones y el dial del destino' está dirigida por James Mangold y también aparecen en ella algunos personajes emblemáticos de entregas anteriores.

La nueva historia se ubica en Nueva York en 1969, con un Indiana Jones a punto de jubilarse como profesor de arqueología que sufre por la separación de Marion (Karen Allen), con la que se había casado al final de la entrega anterior. Sin embargo, llega Helen Shaw, hija de su viejo amigo Basil (Toby Jones) y ahijada de Indy, además de ser arqueóloga y traficante de objetos preciosos. Una aparición que conlleva que Indiana se meta en una aventura que le llevará por todo el mundo, como es habitual en la saga.

Se trata de una película llena de guiños para los fans de la saga, que mantiene los elementos clásicos más reconocibles de Indiana Jones, a la vez que le imprime un nuevo carácter utilizando más efectos especiales, incluido el rostro digitalmente rejuvenecido de Ford y Mikkelsen para una secuencia clave de la película.

Los productores y el actor han asegurado desde un primer momento que este es el final del personaje, aunque en un futuro comprobaremos si se cumple, ya que en Hollywood son especialistas en exprimir a sus personajes y sagas.

Almodóvar

Este miércoles, una gran ovación protagonizó la proyección en Cannes de 'Extraña forma de vida', un cortometraje que es un "capricho" de Pedro Almodóvar, que protagoniza el actor de moda, el chileno Pedro Pascal, junto a Ethan Hawke. Este proyecto surgió de una propuesta de Anthony Vacarello, el director creativo de Yves Saint Laurent, que es el productor del filme y quería trabajar con el realizador manchego.

El corto se proyectó fuera de la competición del festival pero en su sección oficial, en una sala completa y con invitados como Catherine Deneuve, Xavier Dolan, Blanca Li o el ministro español de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Comienza de forma muy poética, con el fado que da título al filme, de Amalia Rodrigues en versión de Caetano Veloso, y en cuyo texto se sugiere que no hay existencia más extraña que vivir dando la espalda a los propios deseos.

El auditorio no dudo en ponerse en pie para celebrar este segundo cortometraje en inglés del director que explora la relación de dos cowboys, que se complica con un asesinato y que está rodado con su reconocible estilo preciosista y lleno de detalles.