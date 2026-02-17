Efemérides de hoy 17 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 17 de febrero?

El 17 de febrero de 1993, nace en Cervera, Lleida, el piloto de motociclismo Marc Márquez Alentà. Inicia su carrera como piloto en el campeonato de 2008, dentro de la categoría de 125cc. En esta categoría logra su primer título mundial en 2010. Posteriormente asciende a Moto2, en la que se proclama subcampeón en su primer año y, finalmente, campeón del mundo en 2012, antes de dar el salto a la categoría reina en 2013.

En MotoGP, Márquez debuta con el equipo Repsol Honda y se convierte ese mismo año, con 20 años y 266 días, en el campeón más joven de la historia de la categoría. Su carrera como motociclista se ve marcada desde 2020 por una acumulación de lesiones que acaban condicionando su rendimiento. A pesar de esto, acumula siete títulos mundiales en la categoría y suma más de 80 victorias en Grandes Premios. El último, en el año 2025, junto a Ducati Lenovo Team.

Un 17 de febrero, pero de 2017, Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina de Borbón, es condenado a seis años y tres meses de prisión por diversos delitos de corrupción en el caso Nóos. La Audiencia Provincial de Baleares lo considera culpable de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales.

Según la sentencia, Urdangarin se sirve de su posición institucional para obtener fondos públicos a través del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que desvía dinero a empresas privadas vinculadas a su entorno. La infanta Cristina es absuelta de los cargos penales, aunque condenada como partícipe a título lucrativo. El fallo supone un fuerte impacto institucional y mediático, al afectar por primera vez de forma directa a un miembro cercano de la familia real española.

¿Qué pasó el 17 de febrero?

1799.- Una Real Orden de Carlos IV encomienda la instalación de la primera línea española de telegrafía óptica al ingeniero Agustín de Betancourt.

1810.- Un Decreto del emperador francés Napoleón Bonaparte declara a Roma segunda capital del Imperio, ciudad italiana donde se coronará por segunda vez.

1824.- El Congreso de Perú nombra a Simón Bolívar máxima autoridad política y militar y suspende la Constitución.

1902.- Se declara el estado de guerra en Barcelona como consecuencia de la huelga general de la CNT en demanda de la jornada laboral de 9 horas.

1972.- Se estrena Mi querida señorita, película española dirigida por Jaime de Armiñán, candidata al Óscar a Mejor película de habla no inglesa.

1996.- El campeón del mundo de Ajedrez, el ruso Gari Kasparov, gana al ordenador Deep Blue de IBM en Philadelphia.

2000.- La multinacional informática Microsoft lanza el sistema operativo Windows 2000.

2008.- El Parlamento regional de Kosovo, territorio de mayoría albanesa, proclama la independencia unilateral de Serbia.

2023.- La extensión de hielo marino antártico registra un nuevo mínimo histórico, según el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de EE UU.

¿Quién nació el 17 de febrero?

1836.- Gustavo Adolfo Bécquer, poeta romántico español.

1926.- Manuel Millares, pintor español.

1963.- Michael Jordan, jugador de baloncesto estadounidense.

1972.- Billie Joe Armstrong, vocalista y guitarrista de Green Day.

1981.- Paris Hilton, actriz y diseñadora estadounidense.

1991.- Ed Sheeran, cantante británico.

¿Quién murió el 17 de febrero?

1673.- Jean-Baptiste Poquelin, "Moliére", escritor francés.

1915.- Francisco Giner de los Ríos, pedagogo y escritor español, fundador de la Institución Libre de Enseñanza.

2004.- José López Portillo, político mexicano que fue presidente del país.

2012.- Enrique Sierra, músico español.

2024.- Bartolomé Beltrán, médico, presentador y divulgador español.

2025.- Juan Mariné, director de fotografía y restaurador cinematográfico español.

¿Qué se celebra el 17 de febrero?

El 17 de febrero se celebra el Año Nuevo Chino.

Horóscopo del 17 de febrero

Los nacidos el 17 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 17 de febrero

Hoy, 17 de febrero, se celebran san Julián de Capadocia, san Alejo de Falconeri y los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de María.