Un joven de 27 años pega un puñetazo y tira a su madre al suelo por levantarle de la siesta a las 19h

Un hijo de 27 años dejó sangrando a su madre de 51 tras pegarle un puñetazo y empujarle varias veces hasta tirarla al suelo. Todo esto por que ella le despertó de la siesta a las 19h. El suceso ha tenido lugar en una vivienda del barrio de Delicias, en Valladolid.

Como consecuencia, el joven fue detenido instantes después por la Policía Municipal de Valladolid. Fuentes de la Policía han informado a EFE que varios agentes se personaron en la vivienda y justo antes de entrar vieron como un joven intentaba acceder al portal sin llaves, por lo que intentó entrar con una tarjeta de crédito.

El agresor dijo a los agentes que vivía en la vivienda a la que precisamente estos querían entrar tras recibir el aviso por agresión. El chico quedó retenido durante unos minutos hasta que los policías pudieron hablar con la madre.

Al acceder a la vivienda observaron que la mujer de 51 años se encontraba sangrando por la nariz. Esta explicó que había sido agredida, con un puñetazo en el rostro primero y después siendo empujada por su hijo hasta caer al suelo. Este habría reaccionado violentamente después de que su madre le despertara de la siesta a las 19h al considerar que ya era tarde.

Tras aclarar lo sucedido, la víctima recibió asistencia sanitaria y fue evacuada a un hospital de Valladolid. El agresor de 27 años también fue enviado al centro médico al considerar los policías que mostrada una actitud alterada.

Amenaza a los policías con atropellarles y dispararles

No obstante, la cosa no quedó ahí, ya que tras ser detenido, este aseguró a los agentes que cuando saliera iba a atropellar a los policías y les iba a disparar con una escopeta recortada. Aun así, solo ha sido detenido por un presunto delito de violencia doméstica, y no por amenazar a los policías.

