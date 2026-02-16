Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Violencia

Un joven de 27 años pega un puñetazo y tira a su madre al suelo por levantarle de la siesta a las 19h

Después de ser detenido, amenazó diciendo que iba a atropellar a los policías y les iba a disparar con una escopeta recortada.

&iquest;Cu&aacute;les son los riesgos de dormir con el m&oacute;vil?

¿Cuáles son los riesgos de dormir con el móvil?¿Cuáles son los riesgos de dormir con el móvil?

Publicidad

Un hijo de 27 años dejó sangrando a su madre de 51 tras pegarle un puñetazo y empujarle varias veces hasta tirarla al suelo. Todo esto por que ella le despertó de la siesta a las 19h. El suceso ha tenido lugar en una vivienda del barrio de Delicias, en Valladolid.

Deja sangrando a su madre tras agredirle por despertarle de la siesta

Como consecuencia, el joven fue detenido instantes después por la Policía Municipal de Valladolid. Fuentes de la Policía han informado a EFE que varios agentes se personaron en la vivienda y justo antes de entrar vieron como un joven intentaba acceder al portal sin llaves, por lo que intentó entrar con una tarjeta de crédito.

El agresor dijo a los agentes que vivía en la vivienda a la que precisamente estos querían entrar tras recibir el aviso por agresión. El chico quedó retenido durante unos minutos hasta que los policías pudieron hablar con la madre.

Le pegó un puñetazo y después la empujó hasta tirarla al suelo

Al acceder a la vivienda observaron que la mujer de 51 años se encontraba sangrando por la nariz. Esta explicó que había sido agredida, con un puñetazo en el rostro primero y después siendo empujada por su hijo hasta caer al suelo. Este habría reaccionado violentamente después de que su madre le despertara de la siesta a las 19h al considerar que ya era tarde.

Tras aclarar lo sucedido, la víctima recibió asistencia sanitaria y fue evacuada a un hospital de Valladolid. El agresor de 27 años también fue enviado al centro médico al considerar los policías que mostrada una actitud alterada.

Amenaza a los policías con atropellarles y dispararles

No obstante, la cosa no quedó ahí, ya que tras ser detenido, este aseguró a los agentes que cuando saliera iba a atropellar a los policías y les iba a disparar con una escopeta recortada. Aun así, solo ha sido detenido por un presunto delito de violencia doméstica, y no por amenazar a los policías.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido tras caer al Pisuerga en Valladolid

Un tronco arrastrado por la crecida amenaza al barco La Leyenda del Pisuerga y obliga a intervenir a los bomberos

Publicidad

Sociedad

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

Se avería un tren de Ouigo y obliga a evacuar a 500 pasajeros: "He pedido existencia médica porque estoy enfermo y no me han podido atender"

Entierro de la menor que se quitó la vida en Benalmádena

El instituto tenía abiertos expedientes por autolesiones y acoso, pero ninguno de la alumna que se suicidó en Benalmádena: "Esto ha pasado varias veces"

¿Cuáles son los riesgos de dormir con el móvil?

Un joven de 27 años pega un puñetazo y tira a su madre al suelo por levantarle de la siesta a las 19h

Un tronco arrastrado por la crecida amenaza al barco La Leyenda del Pisuerga y obliga a intervenir a los bomberos
VALLADOLID

Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido tras caer al Pisuerga en Valladolid

El Salud sitúa en el 13,5% el seguimiento de la huelga de médicos en Aragón y los sindicatos hablan de "total respaldo"
Estatuto Marco

La alerta de los médicos por la falta de descanso tras las guardias: "Puedes no tomar la mejor decisión para el paciente"

Una enfermera
Ataque

Muere una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en un centro de salud de Benicàssim

La trabajadora, de 64 años, estaba a punto de jubilarse.

Sede del Tribunal Constitucional
Barcelona

El padre de Noelia, la joven que espera una eutanasia desde 2024, pide al Constitucional paralizar el proceso

El hombre ha pedido al TC paralizar de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que la Justicia resuelva el recurso que ha presentado ante la corte de garantías.

EuropaPress_7297113_august_2020_saint_gingolph_france_switzerland_saint_gingolph_switzerland

Al menos 5 heridos y 30 evacuados por el descarrilamiento de un tren debido a una avalancha en Suiza

Vecinos desalojados en Grazalema

Los vecinos de Grazalema, en Cádiz, comienzan el regreso a casa tras las lluvias

Ambulancia del 112 Andalucía.

Una menor de 14 años que sufría acoso escolar se suicida el día de San Valentín en Benalmádena, Málaga

Publicidad