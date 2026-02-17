Mueren cinco adolescentes en un incendio en Manlleu, Barcelona, declarado en un trastero

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Incendio en Manlleu

Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas en Manlleu, (Barcelona), a causa del fuego. Se han decretado tres días de luto en la localidad.

Miriam Vázquez
Actualizado:
Publicado:

Tragedia en la localidad barcelonesa de Manlleu. Cinco adolescentes, entre los que podría haber menores de edad, han muerto por culpa de un incendio declarado en un trastero que utilizaban como local. En un primer momento se dijo que se podía haber habilitado como vivienda, pero los Mossos han desmentido que se tratase de una vivienda. Los trasteros estaban situados en la azotea del edificio. Además de los fallecidos se han registrado cuatro heridos de carácter leve. El motivo por el que se originó el fuego todavía se desconoce.

El edificio tiene cinco alturas y está situado en la calle Montseny. Los primeros avisos de incendio se dieron alrededor de las 21:10 horas. Fueron otros residentes del inmueble los que llamaron al 112 alertados por la presencia de humo en la escalera. Hasta la zona se desplazaron 13 dotaciones de bomberos que al llegar han encontrado el edificio totalmente desalojado. El fuego se ha dado por extinguido a las 21:41 horas y ha sido entonces cuando los efectivos del cuerpo han localizado la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria.

En el interior del trastero se localizaron las otras cuatro víctimas. En este suceso se han activado 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico. De las 4 personas heridas, tres han recibido el alta tras ser atendidos por las ambulancias y la otra persona no ha querido ser trasladada al centro hospitalario.

Tres familias fueron realojadas en el Hotel Torres tras el incendio. "Fin prealerta por el incendio en la calle Montseny de Manlleu. Tres familias han sido realojadas en el Hotel Torres Manlleu y el resto han regresado al edificio", afirmó Protección Civil de Cataluña en la red social 'X'.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha mostrado "conmocionado" y ha trasladado su pésame a "sus familiares y amistades". Además, ha deseado una "rápida recuperación" a las cuatro personas heridas.

En un mensaje en la red social X, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha trasladado también su pesar a las familias de todas las víctimas y a la población de Manlleu ante esta "tragedia terrible".

