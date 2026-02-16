Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido tras caer al Pisuerga en Valladolid

Desde hace días, como consecuencia del temporal, el río Pisuerga está experimentando una fuerte crecida en su paso por Valladolid. El pasado sábado, el caudal del río era más del doble que el habitual, momento en el que un hombre cayó al río. Desde entonces, efectivos de bomberos, policía nacional y policía local buscan a este hombre sin descanso. Incluso están empleando drones para peinar toda la ribera del río, aunque por el momento sin éxito.

Ya van tres días de búsqueda, pero la fuerte corriente del río, arrasando con todo a su paso, está dificultando la tarea de los efectivos. Fue un viandante que paseaba por el puente de Santa Teresa quien dio el aviso al Servicio de Emergencias 112 tras ver a una persona pidiendo auxilio.

Ahora, los bomberos rastrean la zona con una barca potente y amplia junto con agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Fuentes municipales señalan que las condiciones del río "siguen siendo adversas", por lo que la búsqueda se está llevando a cabo "con extrema precaución". Los equipos de emergencia mantendrán el operativo activo mientras las condiciones lo permitan, a la espera de cualquier indicio que pueda ayudar a localizar a la persona desaparecida.

Evacuaciones por la crecida del Duero

También hay mucha preocupación con la crecida del río Duero, especialmente en puntos de Soria, Burgos Valladolid y Zamora. En Tudela del Duero, Valladolid, el agua ha entrado por todos sitios: casas, sótanos y garajes. Por este motivo, se han tenido que ordenar más evacuaciones, en concreto nueve desalojos. En total ya son 50 personas que viven en una urbanización cerca del río las que no han podido dormir esta noche en sus casas.

Aunque la situación apunta a mejorar, aún hay varios sótanos y garajes inundados. Hay calles que acumulan hasta 30 centímetros de agua. El Ayuntamiento de Tudela del Duero va a solicitar la declaración de zona catastrófica, pues hace más de medio siglo que el caudal del río Duero no alcanzaba esta dimensión a su paso por esta localidad vallisoletana.

