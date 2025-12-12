Efemérides de hoy 12 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de diciembre?

El 12 de diciembre de 2004, Sony lanza en Japón la PlayStation Portable, popularmente conocida como PSP. Se trata de la cuarta consola de la compañía, diseñada por el ingeniero Ken Kutaragi. La PSP logra trasladar la experiencia de juego de las consolas de Sony por primera vez a un dispositivo portátil con capacidades gráficas muy avanzadas. Además de videojuegos de alta calidad, ofrece conexión a red y reproducción archivos multimedia, convirtiéndose en un símbolo de la convergencia tecnológica de comienzos del siglo XXI.

El lanzamiento de la consola representa la entrada de Sony en un terreno dominado hasta entonces por Nintendo, que había consolidado su liderazgo en el mercado portátil. La PSP, con su pantalla panorámica y su diseño elegante, busca atraer a un público más amplio. Este hecho simboliza el inicio de una nueva etapa en la industria del videojuego, donde la portabilidad y la versatilidad se establece como una prioridad.

Un 12 de diciembre, pero de 1975, Carlos Arias Navarro es designado como presidente del Gobierno por el rey Juan Carlos I. Se trata del primer Gobierno establecido tras la muerte del dictador Francisco Franco, durante la tercera restauración borbónica y suponiendo el comienzo de la transición española. Este Gobierno es el tercero de la historia de España con Arias Navarro a la cabeza, y se mantuvo vigente hasta el 5 de julio de 1976.

Entre las figuras destacadas que componen este primer Gobierno con Juan Carlos de Borbón como jefe de Estado, destacan Manuel Fraga, vicepresidente segundo, Leopoldo Calvo-Sotelo como ministro de Comercio, y Adolfo Suárez, quien asume el cargo de secretario general del movimiento antes de convertirse en el primer presidente elegido democráticamente tras el régimen franquista.

¿Qué pasó el 12 de diciembre?

1492.- Cristóbal Colón ordena la construcción del fuerte Natividad, en el que deja una guarnición con restos de la nave Santa María, perdida al encallar en La Española (Haití).

1901.- Guglielmo Marconi envía el primer mensaje por telegrafía sin hilos que cruzó el Atlántico, desde Gran Bretaña hasta Terranova (Canadá).

1915.- Se presenta en Berlín el primer avión totalmente metálico, inventado por el aviador e industrial alemán Hugo Junkers.

1930.- Se produce la sublevación militar de Jaca contra la monarquía de Alfonso XIII y la dictablanda del general Berenguer.

1979.- Un terremoto submarino en el puerto de Tumaco (Colombia) de entre 7,7 y 8,1 grados Richter provoca cerca de 500 muertos y un número similar de heridos.

1983.- La empresa japonesa Bandai publica 'Dallos', el primer vídeo original de animación (OVA) de la historia.

1991.- El Congreso aprueba la Ley del Servicio Militar, que mantiene modelo mixto de Fuerzas Armadas y reduce el tiempo de prestación a 9 meses.

2000.- En España, PP y PSOE firman el Pacto Antiterrorista, que llevó a la ilegalización de Herri Batasuna y acabó aislando a ETA.

2010.- Primeras elecciones parlamentarias de Kosovo desde su independencia unilateral de Serbia, en febrero de 2008.

2019.- El conservador Boris Johnson gana las elecciones en Reino Unido con mayoría absoluta.

2023.- Joan Manuel Serrat recibe la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).

¿Quién nació el 12 de diciembre?

1821.- Gustave Flaubert, novelista francés.

1823.- Carolina Coronado, poeta española.

1863.- Edvard Munch, pintor noruego.

1901.- Ramón Serrano Súñer, político español.

1911.- María Cristina de Borbón y Battenberg, infanta de España.

1915.- Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense.

¿Quién murió el 12 de diciembre?

1859.- Robert Stephenson, ingeniero inglés.

1985.- Anne Baxter, actriz estadounidense de cine.

1990.- Concha Piquer, cantante española.

2007.- Josep Guinovart, pintor español.

2023.- Lorenzo Díaz, periodista y sociólogo español.

¿Qué se celebra el 12 de diciembre?

Hoy, 12 de diciembre, es el Día Mundial de la Flor de Pascua y el Día Internacional de la Neutralidad.

Horóscopo del 12 de diciembre

Los nacidos el 12 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 12 de diciembre

Hoy, 12 de diciembre, se celebra san Crescencio y a Nuestra Señora de Guadalupe.