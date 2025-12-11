Locura por las entradas de Rosalía: colas infinitas y fans desesperados

La venta de entradas para la gira mundial del nuevo álbum de Rosalía se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados de los últimos días para sus fans. Algo que también ha generado euforia y un auténtico 'sold-out' en tiempo récord.

La cantante catalana, cuyo álbum LUX se ha convertido en un fenómeno global, ha desatado una carrera en la compra de entradas. Tanto en la preventa el pasado 9 de diciembre como hoy, 11 de diciembre, día de la venta general. En menos de dos horas, todas las localidades disponibles para la preventa se agotaron, dejando a miles de personas sin entrada y en largas "colas virtuales" que no cesaban.

La preventa pudo realizarse desde primera hora de la mañana a través de Ticketmaster, Live Nation y otros puntos oficiales. Las entradas, con precios desde los 51 euros hasta los 299 - sin contar con las opciones VIP -, desaparecieron casi al instante provocando múltiples reacciones en redes sociales. Muchos fans se quejaban de los colapsos de las plataformas y del sistema de reventa.

Desde el pasado 9 de diciembre, decenas de anuncios empezaron a circular por plataformas no autorizadas, vendiendo entradas a precios que duplicaban e incluso triplicaban el precio original. Ante esto, la venta general de entradas iniciada esta mañana, ha repetido el mismo patrón y como era de esperar, ha tenido una alta demanda. Los organizadores han establecido sistemas escalonados para repartir las entradas y limitar la compra por persona. Pero esto no ha impedido que miles y miles de personas hayan estado conectadas desde primera hora de la mañana.

En total, Rosalía dará 8 conciertos en España: 4 en Madrid y 4 en Barcelona. La gira LUX Tour 2026 arrancará oficialmente el 16 de marzo en Lyon (Francia) y recorrerá veinte países de Europa, América del Norte y Latinoamérica. Es la gira más ambiciosa de la cantante catalana hasta la fecha. El lanzamiento de su muevo disco ha batido récords históricos, llegando a posicionar a Rosalía como una de las cantantes hispanohablantes más escuchada de Spotify.

