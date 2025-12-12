Noticias de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 12 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La dimisión de Javier Izquierdo, la reunión en Ferraz de las responsables de Igualdad, o los brotes de gripe aviar en Madrid, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025.

La dimisión de Javier Izquierdo

Javier Izquierdo, miembro de la ejecutiva federal, también renuncia como senador. De forma repentina, justo después de conocerse un nuevo supuesto caso de acoso y en medio de los escándalos por el machismo en el partido. Asegura que es para afrontar otras tareas personales y profesionales.

Reunión en Ferraz

El PSOE ha citado este viernes de nuevo a sus secretarias de Igualdad, esta vez en la sede central del partido, para abordar la crisis abierta por las denuncias de acoso contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, según han informado a EFE fuentes socialistas.

Brotes de gripe aviar en Madrid

En Madrid, se han confirmado varios brotes de gripe aviar. Los agentes forestales retiran las aves muertas del Manzanares. Han aparecido más de 400 cigüeñas. La Comunidad de Madrid ya está aplicando los protocolos. Esta gripe apenas afecta a los humanos pero hay que mantener algunas medidas de seguridad.

