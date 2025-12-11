Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Bebé salvado

Unos padres salvan la vida a su bebé de un mes en Canarias gracias a los consejos por teléfono de un enfermero

El enfermero coordinador del SUC recalcó la colaboración de los padres, que siguieron sus indicaciones paso a paso.

Imagen de archivo de un beb&eacute;

Imagen de archivo de un bebépexels

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Las indicaciones facilitadas a unos padres mediante la teleasistencia ofrecida por un enfermero del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ayudaron a salvar la vida de un bebé de un mes de edad que había sufrido una parada cardiorrespiratoria tras atragantarse en su domicilio en Vecindario (Gran Canaria).

El 112 recibió la llamada de los progenitores el pasado 3 de diciembre a las 22:00 horas, avisando de que su bebé se había atragantado y, siguiendo las indicaciones del enfermero, llevaron a cabo maniobras de reanimación básicas con compresiones torácicas hasta la llegada de los recursos sanitarios, según ha informado este jueves en un comunicado la Consejería de Sanidad.

Paralelamente, desde la sala de emergencias se mandaron al lugar tres ambulancias, dos de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico, así como al médico y enfermero del centro de salud de la zona, que fueron trasladados por la Policía Local del municipio del sureste grancanario, lugar en el que se ubica el domicilio.

Al llegar al lugar del incidente, los sanitarios comprobaron que los padres habían logrado revertir la parada cardiorrespiratoria y el bebé ya lograba responder a estímulos, como la apertura de ojos y el llanto.

Tras estabilizar al menor, se procedió a su evacuación en ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria.

El enfermero coordinador del SUC recalcó la colaboración de los padres, que mantuvieron la calma en todo momento y siguieron paso a paso sus indicaciones. En la nota, los profesionales del SUC han reiterado en que una actuación rápida en una situación de este tipo aumenta las posibilidades de supervivencia del afectado y contribuye a reducir las posibles secuelas que un incidente similar pueda ocasionar a la persona que se encuentre en riesgo.

Otro caso reciente

El pasado noviembre, un niño de dos años murió tras sufrir un atragantamiento cuando se encontraba en un parque de Campanar, en Valencia.

Según relataba el medio 'Las Provincias', los hechos ocurrieron junto a un colegio, en un parque en el que muchos niños se congregan cuando terminan las clases. Además, precisan que cuando el menor sufrió el atragantamiento se encontraba junto a su madre, que está embarazada, y su hermano mayor de cuatro años, que acababa de salir de clase. Algunos testigos indicaban que el menor se tomó un puñado y se los metió de golpe en la boca. Durante las maniobras de reanimación se le consiguió extraer un anacardo que le estaba obstruyendo las vías respiratorias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un buque pierde parte de la carga al sufrir un golpe de mar cerca de las costas canarias

Un buque pierde parte de la carga al sufrir un golpe de mar cerca de las costas canarias

Publicidad

Sociedad

Rosalía llega a una gala de premios

Locura por las entradas de Rosalía: colas infinitas y fans desesperados

Imagen de archivo de un bebé

Unos padres salvan la vida a su bebé de un mes en Canarias gracias a los consejos por teléfono de un enfermero

José Castro, un estudiante de matrícula de honor a los 78 años

José Castro, un estudiante de matrícula de honor a los 78 años: "La jubilación te da bastante tiempo libre"

Un hombre preocupado por los vaivenes de la Bolsa
Adicción al traiding

Yonquis del trading y las inversiones: "De tener su propia casa a la absoluta ruina"

El detenido tras la muerte del niño de Garrucha tenía una orden de alejamiento de la madre
Almería

La madre del niño asesinado en Garrucha niega que "consintiera" los malos tratos por parte de su pareja

Imagen para la peste porcina africana
Peste porcina africana

El virus de la peste porcina pudo haber burlado un laboratorio de máxima seguridad: "El riesgo 0 no existiría"

¿Pudo la peste porcina africana burlar las estrictas medidas de seguridad de un centro de nivel 3? Lo analizamos con los expertos.

Ayuntamiento amplía a todo 2026 la moratoria de acceso a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta
Madrid

El Ayuntamiento de Madrid recula: los vehículos sin etiqueta empadronados podrán seguir circulando en 2026

La moratoria se extenderá un año más tras considerar que la medida tendrá un "bajo impacto medioambiental".

Imagen de archivo de una administración de loterías

El AMPA del colegio Ángela Guerrero anula 1.800 participaciones de su lotería de Navidad por un error en la administración

Un detenido en Canarias por la estafa de más de 90.000 euros en la compraventa de viviendas mediante pujas

Un detenido en Canarias por la estafa de más de 90.000 euros en la compraventa de viviendas mediante pujas

Emergencias 112 Castilla-La Mancha - Imagen de archivo

Un muerto y un herido grave en un incendio en una casa de Mondéjar, Guadalajara

Publicidad