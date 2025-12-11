Unos padres salvan la vida a su bebé de un mes en Canarias gracias a los consejos por teléfono de un enfermero

Las indicaciones facilitadas a unos padres mediante la teleasistencia ofrecida por un enfermero del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ayudaron a salvar la vida de un bebé de un mes de edad que había sufrido una parada cardiorrespiratoria tras atragantarse en su domicilio en Vecindario (Gran Canaria).

El 112 recibió la llamada de los progenitores el pasado 3 de diciembre a las 22:00 horas, avisando de que su bebé se había atragantado y, siguiendo las indicaciones del enfermero, llevaron a cabo maniobras de reanimación básicas con compresiones torácicas hasta la llegada de los recursos sanitarios, según ha informado este jueves en un comunicado la Consejería de Sanidad.

Paralelamente, desde la sala de emergencias se mandaron al lugar tres ambulancias, dos de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico, así como al médico y enfermero del centro de salud de la zona, que fueron trasladados por la Policía Local del municipio del sureste grancanario, lugar en el que se ubica el domicilio.

Al llegar al lugar del incidente, los sanitarios comprobaron que los padres habían logrado revertir la parada cardiorrespiratoria y el bebé ya lograba responder a estímulos, como la apertura de ojos y el llanto.

Tras estabilizar al menor, se procedió a su evacuación en ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria.

El enfermero coordinador del SUC recalcó la colaboración de los padres, que mantuvieron la calma en todo momento y siguieron paso a paso sus indicaciones. En la nota, los profesionales del SUC han reiterado en que una actuación rápida en una situación de este tipo aumenta las posibilidades de supervivencia del afectado y contribuye a reducir las posibles secuelas que un incidente similar pueda ocasionar a la persona que se encuentre en riesgo.

Otro caso reciente

El pasado noviembre, un niño de dos años murió tras sufrir un atragantamiento cuando se encontraba en un parque de Campanar, en Valencia.

Según relataba el medio 'Las Provincias', los hechos ocurrieron junto a un colegio, en un parque en el que muchos niños se congregan cuando terminan las clases. Además, precisan que cuando el menor sufrió el atragantamiento se encontraba junto a su madre, que está embarazada, y su hermano mayor de cuatro años, que acababa de salir de clase. Algunos testigos indicaban que el menor se tomó un puñado y se los metió de golpe en la boca. Durante las maniobras de reanimación se le consiguió extraer un anacardo que le estaba obstruyendo las vías respiratorias.