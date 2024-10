Joan Manuel Serrat: "Cuando tengo tentación de volver, reflexiono y me digo: lo que no puede ser, no puede ser"

En la rueda de prensa previa, que ha ofrecido en Oviedo se ha mostrado cercano y amable. Y cómo no, no podía faltar la pregunta que está en la mente de todos: ¿Tiene Joan Manuel Serrat la tentación de volver a los escenarios? Sí," ha reconocido. “ Es una idea que reconoce a veces tiene y asegura que la combate "mal". "Cuando me ocurre alguna tentación de este tipo, reflexiono. Y me doy cuenta que, lo que no puede ser, no puede ser".

Serrat llegó el lunes por la tarde a Oviedo para participar en los actos organizados por la Fundación Princesa de Asturias y esta mañana le ha despertado el inconfundible sonido de las gaitas, un instrumento que dice "no le gusta a todo el mundo", pero a que a él le "envuelve en una sensación de alegría, de campo abierto y de bienestar".

"Dejé los escenarios no para componer, sino para encontrarme a mí mismo"

"Sigo escribiendo y componiendo, aunque no con la intensidad que lo hacía cuando tenía una relación directa con los escenarios y la música", ha comentado. "En estos momentos es una etapa más de calma. Dejé los escenarios no para componer, sino para encontrarme más a mí mismo. Dejar los escenarios no representa dejar de ser artista", explica.

60 años de profesión

Sigue por tanto sintiéndose artista, después de 60 años de profesión. "Pero solo cuando el cuerpo me lo pide, que ya es de vez en cuando. Aunque apetecer, me apetece siempre, solo que ahora le hago más caso al cuerpo, que es muy listo".

"El hecho de grabar un disco no me hace ilusión"

Serrat ha visto cómo la industria discográfica ha ido cambiando. "El hecho de grabar un disco no me hace ilusión. La industria discográfica que he conocido ha sido sustituida por plataformas de todo tipo. Y ha añadido que, si lo hiciera, no sabría qué mecanismo utilizar para darlo a conocer, bromeando: "Como dicen los contratos, cualquier mecanismo conocido o por conocer". Y la difusión de las canciones, sobre todo del tipo de música que hago, no está presente en los medios de difusión. En la radio y televisión prima otro tipo de música, por los intereses y por la demanda de la juventud y adolescencia. El ritmo le ha ganado la batalla a la melodía, pero no soy enemigo del hip-hop ni del reggaetón. Vendrán cosas interesantes y cosas banales”.

A sus 80 años, ahora es tiempo de calma. No ha dejado los escenarios para escribir más ni para componer más, ha reconocido. "Lo dejé para encontrarme más a mí mismo en todos los aspectos y aprovechar el tiempo que pueda quedarme para hacer algunas de las tantas cosas que me dan vueltas en la cabeza, y las que la vida me va descubriendo".

Se reconoce perdido en el nuevo ecosistema musical

Serrat se ha reconocido perdido en el nuevo ecosistema musical, pero no ha rechazado ni criticado ninguno de los nuevos géneros actuales: "No soy enemigo del hip hop ni del reguetón, ni considero que sean para nada otra cosa que el resultado de una serie de movimientos nuevos, de formas nuevas, y que dentro de lo cual hay de todo", ha dicho. Incluso cree que "si uno se preocupa de ver lo que hay dentro encuentra cosas interesantes y otras banales". Aunque si tuviera que resumir en una frase lo que piensa, no ha dudado en usar una de Antonio Molina: "El futuro muy oscuro, trabajando en el carbón".

Y es que Serrat ha reconocido que los tiempos son otros. Ha recordado con nostalgia el mar Mediterráneo, el que dio pie a una de sus letras más icónicas. Aquél sigue siendo el mar de su infancia, de sus sueños y de sus amores. "Hoy es un mar contaminado y, además, la contaminación humana que nos están obligando a vivir está convirtiendo lo que ha sido un puente de culturas en un sarcófago inmenso donde se van depositando los sueños de miles y miles de personas que tratan de encontrar un sitio donde cambiar la vida. Pero, sabe, no por eso voy a dejar de amarlo y de sentirlo como el lugar donde mi niñez se hizo", ha afirmado el músico.

Sobre el galardón que recibirá, el Premio Princesa de las Artes dijo que se siente "feliz y especialmente emocionado". Serrat volverá a subirse al escenario, en esta ocasión para hablar. Unas palabras a las que ha estado dando vueltas para trasmitir con "mucho cariño y lo mejor posible" sus sentimientos, sus sensaciones con este premio, con su oficio y sobre el tiempo que nos toca vivir.

"Las redes sociales no son el futuro de nada"

En ese sentido, hizo una reflexión sobre las redes sociales. "Las redes sociales no son el futuro de nada… y si el futuro que nos espera es el que marcan las redes sociales mal vamos. Ahí el individuo desaparece".

Serrat, dijo adiós a los escenarios en diciembre de 2022. Eterno Serrat.

