La pareja de la madre del niño asesinado en Garrucha habría violado y golpeado al menor hasta matarlo

Es lo que dice el auto de ingreso en prisión del hombre en el que se hablan de agresiones habituales y con el posible conocimiento de la madre

Araceli Infante
Actualizado:
Publicado:

La pareja de la madre de Lucas, el pequeño de cuatro años asesinado en Garrucha (Almería) la pasada semana, habría violado y golpeado hasta matar al niño. Es lo que se dice en el auto de ingreso en prisión dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera, Almería.

De la investigación realizada por la Guardia Civil también se desprende que antes incluso de la agresión mortal, la pareja de la madre "maltrataba y golpeaba" de forma habitual al menor aprovechando los momentos en los que se quedaba al cuidado de Lucas en el domicilio que compartía con la mujer.

El auto refleja que en una ocasión habría llegado a fracturar un hueso del brazo del niño y añade que todos estos malos tratos se producían posiblemente "con conocimiento" de la madre del menor

Tenía orden de alejamiento de la madre

Según lo investigado por los agentes, sobre las 11 de la mañana del pasado 3 de diciembre la madre del menor se fue a preparar comidas al quiosco en el que trabajaba, dejando solos en la vivienda a su pareja y al niño. Entonces es cuando el hombre con el que convivía habría aprovechado para violar al menor y golpearlo "de forma reiterada" en el abdomen y otras partes del cuerpo, ocasionando su muerte.

La familia había denunciado la desaparición del menor en extrañas circunstancias última hora de la tarde del miércoles pasado. El servicio de Emergencias 112 puso en marcha a la Policía Local de Garrucha, Protección Civil y Guardia Civil. Mientras tanto, los familiares utilizaron también las redes sociales para solicitar colaboración ciudadana para localizar al niño, que había pasado la tarde en la playa junto a su madre.

Agentes del Instituto Armado localizaron finalmente el cuerpo sin vida del pequeño en una zona rocosa de una playa de Garrucha, ya cerca de Mojácar, y desde el principio se vio que el cuerpo presentaba claros indicios de "muerte violenta". Poco después agentes de la Guardia Civil procedían a la detención de su madre y del hombre con el que convivía, aunque tenía en vigor una orden de alejamiento sobre ella

