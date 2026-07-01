Efemérides de hoy 1 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 1 de julio?

El 1 de julio de 2019, un grupo de manifestantes asalta el parlamento de Hong Kong, coincidiendo con el aniversario del traspaso de la soberanía de la región del Reino Unido a la República Popular China. Las protestas sucedieron en el marco del desarrollo de la ley de extradición por parte del Gobierno de Hong Kong, una legislación que buscaba agilizar los procesos de extradición para sospechosos de delitos a jurisdicciones con las que Hong Kong no tenía un tratado formal firmado (como China, Taiwán o Macao). En contra de la futura ordenanza legislativa, los asaltantes consiguieron entrar en la institución tras derribar las puertas. Ondeando las banderas de cuando Hong Kong era una colonia británica, los manifestantes realizaron pintadas mostrando su descontento con el poder ejecutivo.

Un 1 de julio, de 2012, la selección española de fútbol gana la Eurocopa celebrada en Ucrania y Polonia, un hito histórico al ser el primer equipo nacional en conseguir ganar un triplete consecutivo (Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012). España volvía a enfrentarse a Italia después del reñido empate que tuvieron en el partido debut del torneo, los pronósticos apuntaban a que este choque sería similar al estar ambas selecciones jugándose el título, pero no fue así. En el minuto 14 del partido, David Silva abrió el marcador de cabeza tras una gran asistencia de Cesc Fábregas, el inicio de la goleada. Jordi Alba, Fernando Torres y Juan Mata sentenciarían el encuentro con sus goles. España ganaba por un amplio 4 a 0 ya cumplidos los noventa minutos de juego. El capitán de la selección, Iker Casillas, se acercó al árbitro asistente pidiéndole que pitara ya el final del partido por respeto a Italia, pocos segundos después el encuentro finaliza. Así, España conseguía levantar su tercera Eurocopa.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 1 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 1 de julio?

1903.- Primera edición del Tour de Francia.

1916.- Comienza la batalla del Somme (Francia), que duró hasta noviembre. Fue la más mortífera de la I Guerra Mundial con 1,2 millones de fallecidos.

1921.- Se crea formalmente el Partido Comunista de China (PCC), con el inicio de su I Congreso Nacional.

1944.- Comienza la conferencia de Bretton Woods (New Hampshire, EE. UU.), que crea el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

1963.- Los Beatles graban 'She loves you' y 'I'll get you', en los estudios EMI.

1966.- Manuel Santana, primer español en ganar Wimbledon al imponerse a Dennis Ralston.

1969.- Carlos de Inglaterra, investido príncipe de Gales.

1994.- Yaser Arafat, líder de la OLP, llega a Gaza tras 27 años de ausencia de Palestina.

1997.- Hong Kong se convierte en Región Administrativa Especial bajo soberanía de China después decaer la administración británica.

1999.- Isabel II inaugura el primer Parlamento de Escocia en 300 años.

2002.- Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional (TPI) para perseguir crímenes de guerra, contra la humanidad y el genocidio.

¿Quién nació el 1 de julio?

1899.- Charles Laughton, actor británico-estadounidense.

1916.- Olivia de Havilland, actriz estadounidense.

1917.- Álvaro Domecq, ganadero y rejoneador español.

1934.- Sidney Pollack, cineasta estadounidense.

1939.- José Antonio Marina, filósofo y pedagogo español.

1946.- Mireya Moscoso, expresidenta panameña.

1961.- Diana Spencer, princesa de Gales.

¿Quién murió el 1 de julio?

1860.- Charles Goodyear, estadounidense inventor del vulcanizado del caucho y fabricante de neumáticos.

1961.- Louis-Ferdinand Céline, escritor francés.

1964.- Julio Casares, lexicógrafo y erudito español.

1974.- Juan Domingo Perón, presidente de Argentina.

1990.- Mario Cabré, actor, torero y poeta español.

1997.- Robert Mitchum, actor estadounidense.

2004.- Marlon Brando, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 1 de julio?

Hoy, 1 de julio, se celebra el Día Internacional del Reggae.

Horóscopo del 1 de julio

Los nacidos el 1 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 1 de julio

Hoy, 1 de julio, se celebran santa Leonor y los santos Aarón, Simeón, Julio, Casto y Domiciano.