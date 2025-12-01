Efemérides de hoy 1 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de diciembre?

Tal día como hoy, un 1 de diciembre de 2016, el príncipe Maha Vajiralongkorn es proclamado rey de Tailandia adoptando el nombre real de Rama X, convirtiéndose así en el décimo monarca de la dinastía Chakri, que gobierna el país desde 1782.

Su ascenso al trono se produjo tras la muerte de su padre, el venerado rey Bhumibol Adulyadej (Rama IX), quien reinó durante siete décadas y fue una figura profundamente respetada en el país. El fallecimiento de Bhumibol el 13 de octubre de 2016 dejó un símbolo nacional irremplazable, y su pérdida marcó un periodo de luto y transición para la sociedad tailandesa.

Vajiralongkorn, quien había sido nombrado príncipe heredero en 1972, asumió la corona en un contexto político complejo y bajo la expectativa de continuar la estabilidad que caracterizó gran parte del reinado de su padre. Su proclamación fue realizada con la aprobación del Parlamento tailandés y en presencia de altos funcionarios del gobierno y del Consejo Privado.

El 1 de diciembre, pero de 2024, Pedro Sánchez es reelegido como secretario general del PSOE en el 41º Congreso Federal celebrado en Sevilla recibiendo alrededor del 90 % de los votos (925 papeletas a favor, frente a 94 en blanco y 9 nulos). En ese mismo congreso, también se aprobó una nueva Ejecutiva Federal, con Sánchez manteniendo a figuras clave como María Jesús Montero y Santos Cerdán, e incorporando cambios significativos, por ejemplo, con la entrada de Pilar Bernabé al frente de Igualdad.

¿Qué pasó el 1 de diciembre?

1640.- Portugal se separa de la Corona española, conmemorado como el ‘Día de la restauración de la independencia’.

1911.- Mongolia se proclama Estado independiente de China.

1953.- La revista Playboy publica su primer número, con Marilyn Monroe en la portada.

1955.- La costurera afroamericana Rosa Parks es arrestada y enjuiciada por negarse a ceder su asiento a una persona blanca en Montgomery, Alabama (EE.UU.).

1977.- Se suprime en España la censura cinematográfica.

1989.- El presidente soviético Mijaíl Gorbachov visita a Juan Pablo II en el Vaticano. Acuerdo para oficializar las relaciones entre ambos estados.

1999.- Isabel II de Inglaterra ratifica la transferencia de poderes al nuevo gobierno de Irlanda del Norte, que recupera su autonomía.

2014.- El político español del PP, Carlos Fabra, ingresa en prisión para cumplir condena de 4 años por cuatro delitos fiscales.

¿Quién nació el 1 de diciembre?

1869.- Eloy Gonzalo García, soldado español en la guerra de Cuba, conocido como el “héroe de Cascorro”.

1897.- Miguel Fleta, tenor español.

1912.- Minoru Yamasaki, arquitecto estadounidense diseñador de las Torres Gemelas de Nueva York.

1933.- Curro Romero, matador de toros español.

1955.- Verónica Forqué, actriz española.

1988.- Zoë Kravitz, actriz y cantante estadounidense.

¿Quién murió el 1 de diciembre?

1825.- Alejandro I, zar de Rusia.

1947.- José Lázaro Galdiano, filántropo español.

1987.- James Baldwin, escritor y activista por los derechos civiles afroestadounidense.

2013.- Alfonso Armada, exgeneral condenado por el golpe de Estado del 23-F.

2019.- Javier Aguirre Fernández, cineasta español.

2021.- Noemi Gerbelli, actriz, productora brasileña.

¿Qué se celebra el 1 de diciembre?

Hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la lucha contra el SIDA.

Horóscopo del 1 de diciembre

Los nacidos el 1 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco de Sagitario.

Santoral del 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre, se celebran los Santos Eloy, Próculo, Evasio, Rogato, Natalia y Lucio.