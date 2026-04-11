Dos investigados por abandonar cuatro cachorros de perro en un contenedor de basura

La policía está investigando a un hombre y una mujer, de 58 y 48 años, respectivamente, por el abandono de cuatro cachorros de perro en la localidad de Cortes, en Navarra. La investigación la están llevando a cabo agentes adscritos al Grupo de Investigación Medioambiental (GRIM) de la Policía Foral de la comisaría de Tudela.

Según explican desde el cuerpo autonómico, el pasado mes de febrero tres vecinos que paseaban de noche por la localidad escucharon unos tenues aullidos que salían de un contenedor de basuras, y rescataron de su interior una bolsa de plástico cerrada, con cuatro cachorros en su interior. Esa misma noche adquirieron alimentos y los útiles necesarios en un centro veterinario y los acogieron.

La noticia rápidamente corrió por redes sociales y medios escritos, divulgada además por el Ayuntamiento de Cortes con el fin de concienciar a la ciudadanía. Finalmente, gracias a la protectora de animales Salvando Huellas de Huesca, se localizó una familia de acogida en la capital oscense que se ha hecho cargo de los cuatro cachorros.

Policía Foral ha podido comprobar el buen estado de salud de los cuatro cachorros y ha hecho un llamamiento a la concienciación ciudadana sobre el "cuidado responsable" de los animales, recordando que el delito de abandono animal viene recogido en el artículo 340 ter del Código Penal, castigando el abandono de animales vertebrados bajo responsabilidad humana en condiciones que pueda peligrar su vida o integridad.

Investigado por maltrato animal el dueño de 29 perros

Precisamente, esta misma semana, en Las Palmas, la Guardia Civil a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha destapado un presunto caso de maltrato animal a 29 perros, seis de ellos cachorros, que se encontraban en condiciones límite de salud.

La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana cuando un vecino alertó de lo que ocurría en una finca de la Aldea de San Nicolás donde los agentes descubrieron a los canes en un estado de abandono total. Durante la inspección de la finca encontraron un gran número de casetas construidas de forma improvisada con pallets, maderas y restos de otros muebles, que no garantizaban ni la estabilidad ni el aislamiento ante el viento, la lluvia o el sol.

Los 29 perros tenían numerosas heridas en estado de descomposición en las que incluso se observaban moscas, y uno de los canes se estaba comiendo sus propias heces. Todos los animales permanecían totalmente encadenados con correas cortas que limitaban enormemente su movilidad y su comportamiento. Estaban rodeados de excrementos, conviviendo con sus propios desechos, con insectos y en un espacio totalmente insalubre.