Investigado por maltrato animal el dueño de 29 perros, 6 de ellos recién nacidos: convivían entre excrementos

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha destapado un presunto caso de maltrato animal a 29 perros, seis de ellos cachorros, que se encontraban en condiciones límite de salud.

La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana cuando un vecino alertó de lo que ocurría en una finca de la Aldea de San Nicolas donde los agentes descubrieron a los canes en un estado de abandono total. Durante la inspección de la finca encontraron un gran número de casetas construidas de forma improvisada con pallets, maderas y restos de otros muebles, que no garantizaban ni la estabilidad ni el aislamiento ante el viento, la lluvia o el sol. El terreno no contaba con un vallado perimetral ni ningún otro tipo de barreras que limitaran el acceso al recinto, lo que podía suponer además un riesgo para la seguridad y el bienestar de los perros; y el suelo estaba lleno de numerosos elementos peligrosos para los canes como objetos punzantes, clavos, maderas astilladas y todo tipo de residuos.

Los 29 perros tenían numerosas heridas en estado de descomposición en las que incluso se observaban moscas sobre las mismas, y uno de los canes se estaba comiendo sus propias heces. Todos los animales permanecían totalmente encadenados con correas cortas que limitaban enormemente su movilidad y su comportamiento. Estaban rodeados de excrementos, conviviendo con sus propios desechos, con insectos y en un espacio totalmente insalubre. En los bebederos y comederos habilitados para los animales se podía observar una gran cantidad de sedimento de tierra y materia orgánica y "el sedimento presentaba una capa brillante y con aspecto de gel característica de los biofilms producidos por las bacterias presentes en materias en descomposición", según informa la Guardia Civil en una nota de prensa; por lo que el agua que consumían era totalmente insalubre y no apta para el consumo.

Los agentes comprobaron que no constaba que los animales tuvieran atención veterinaria alguna, y todos ellos tenían un aspecto de lo más descuidado con signos de desatención muy prologada en el tiempo.

La Guardia Civil procedió a incautar los veintinueve perros de la finca como medida cautelar y con el objetivo de salvaguardar la vida de los animales. Entre ellos se contabilizaron seis cachorros recién nacidos, y en colaboración con el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, fueron depositados en instalaciones municipales garantizando la vida de los animales, que quedaron a disposición de la Autoridad Judicial.

Además se instruyeron diligencias penales al entender que existen indicios de un presunto ilícito penal de maltrato animal por omisión de cuidados.

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