Dos hombres se precipitan desde un cuarto piso en Sanchinarro por un tiroteo

Dos hombres han sido detenidos y han resultado heridos después de arrojarse al vacío desde un cuarto piso a un patio interior para huir de unos agresores que les han tiroteado en un edificio Madrid, que la Policía mantiene acordonado todavía, mientras busca a los autores de los disparos.



Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, sobre las 16.45 se ha recibido un aviso en el que se alertaba de que dos hombres estaban heridos en un patio interior del número 91 de la calle Niceto Alcalá Zamora.



Cuando la Policía y los servicios de emergencia han llegado al lugar han comprobado que los dos sufrían traumatismos y uno de ellos tenía además un tiro en un hombro. Ambos, de nacionalidad colombiana, han dicho que habían saltado desde un cuarto piso "porque se tenían que tirar", sin precisar más detalles sobre el suceso, aunque la Policía sospecha que se trata de un ajuste de cuentas, han precisado Fuentes de la investigación.



Los dos han sido arrestados antes de ser trasladados a sendos hospitales con pronóstico reservado. Los investigadores sospechaban que los presuntos agresores podían estar aún en la vivienda, armados, por lo que han acordonado el edificio y han trasladado a la zona una veintena de vehículos policiales, algunos de ellos de la Unidad e Intervención Policial o antidisturbios, ha informado la Jefatura Superior de Policía.



También han acudido siete ambulancias y UVI del Summa. Pero cuando los agentes de la UIP y de la Unidad de Prevención y Reacción han entrado a la vivienda, sobre las siete de la tarde, no había nadie en la misma.



La Policía continúa inspeccionado la urbanización, que consta de varios edificios, por si los presuntos agresores están escondidos.



Uno de los heridos, de 41 años, ha sufrido politraumatismos y tiene además una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo, con orificio de entrada por detrás y de salida por delante, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112. Ha sido atendido y trasladado por el Summa al hospital La Paz con pronóstico reservado, a la espera de ser evaluado.



El otro, de 23 años, también sufre politraumatismos, con fractura de húmero y cadera, y ha sido evacuado al hospital Ramón y Cajal con el mismo pronóstico reservado.



La Policía ha cortado el tráfico en la calle Niceto Alcalá Zamora y en las dos manzanas colindantes y un helicóptero sobrevuela el barrio.



Un vecino de la zona ha explicado a los periodistas que la Policía no les ha desalojado, pero que sí han revisado sus vivienda, según le había informado vía mensajería instantánea de móvil "whatsApp" otro vecino del segundo piso que estaba dentro del inmueble.



Este ciudadano ha comentado que los heridos no vivían en el bloque, ya que no les conoce, y ha explicado que algunos testigos vieron a cuatro personas en el momento del tiroteo.