Pánico entre los pasajeros en Barcelona por los aterrizajes de infierno debido a las fuertes rachas de viento: "Había gente vomitando"

Las fuertes rachas de viento en Cataluña provocan cancelaciones y alteran la operativa del aeropuerto de Barcelona.

El episodio de viento que afecta a varias comarcas de Cataluña ha alterado este jueves la actividad en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Hasta ocho vuelos que tenían previsto aterrizar en la capital catalana han sido desviados a otras instalaciones, mientras que las aerolíneas han anunciado 53 cancelaciones a lo largo de la mañana.

Según datos facilitados por el aeropuerto, la velocidad media del viento alcanza los 61 kilómetros por hora, con rachas máximas de 92,5 km/h. Estas condiciones han obligado a modificar la operativa habitual, aunque 86 vuelos han podido tomar tierra sin incidencias.

Algunos de los aparatos han sido redirigidos a los aeropuertos de Girona, Madrid y Valencia. Las dificultades en las maniobras de aproximación y aterrizaje han quedado registradas en imágenes captadas desde el Mirador dels Avions de El Prat, donde se observa el impacto del vendaval sobre las aeronaves.

Algunos pasajeros explicaban que "había gente vomitando y llorando". "El aterrizaje ha sido... fatal", declaraba otro.

Previsión hasta la tarde

Fuentes aeroportuarias apuntan a que la situación podría mantenerse hasta las 19.00 horas. Aena ha recomendado a los viajeros consultar con su compañía aérea el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto.

El temporal también ha tenido impacto en la ciudad de Barcelona y su entorno. Durante la jornada del 11 de febrero, numerosos ciudadanos recibieron avisos en sus teléfonos móviles alertando de la activación de la alerta roja por viento. La borrasca Nils ha dejado rachas que han superado los 100 km/h en distintos puntos.

La Generalitat activó el nivel máximo de emergencia tras el aviso de peligro 6 sobre 6 emitido por el Meteocat. En este contexto, se ha pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios. Centros educativos y de atención primaria han suspendido su actividad presencial y muchas empresas han optado por el teletrabajo.

Recomendaciones a los viajeros

Aunque las pistas de El Prat permanecen abiertas, la operativa se desarrolla con restricciones derivadas de la seguridad aérea. A media mañana se habían superado las 60 cancelaciones entre salidas y llegadas, cifra que podría variar en función de la evolución meteorológica.

El aeropuerto se ha convertido en uno de los puntos más afectados por el temporal en Cataluña. La combinación de viento sostenido y rachas intensas condiciona las maniobras y obliga a ajustar los horarios previstos.

