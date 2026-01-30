Antena 3 Noticias encadena 73 meses consecutivos de liderazgo y se refuerza como referente informativo

Antena 3 Noticias confirma en enero de 2026 su papel indiscutible como referente informativo en España, reafirmando un liderazgo que dura ya más de seis años.

Este mes marca además su mejor dato de audiencia en dos años y el mejor enero desde 2008, con un crecimiento de un punto respecto al año pasado y una ventaja histórica de 11,7 puntos frente a su competidor privado más cercano. Todas las ediciones del informativo han contribuido a este éxito, consolidando su posición no solo como líder en información de la televisión española, sino también como sinónimo de rigor y confianza.

Antena 3 Noticias 1, dirigido y presentado por Sandra Golpe, vuelve a situarse como el informativo más visto del país con un 24% de cuota y 2,3 millones de espectadores. Acumula ya 96 meses de liderazgo ininterrumpido en la franja de sobremesa, firmando su mejor enero en 20 años y ampliando la ventaja sobre su rival en 14,7 puntos, la segunda más alta de su historia. Además, algunos días de enero llegaron a superar el 26% de cuota, reforzando su extraordinario alcance.

Por su parte, Antena 3 Noticias 2, dirigido y presentado por Vicente Vallés, mantiene su dominio en el Prime Time, con una media del 18,8% de cuota y 2,3 millones de espectadores, alcanzando su mejor enero en tres años y extendiendo a 66 meses consecutivos su hegemonía nocturna.

Antena 3 Noticias Fin de Semana, con matías Prats y Mónica Carrillo, también continúa imbatible, con un 17,2% de cuota y casi 1,9 millones de seguidores, su mejor dato en un enero desde 2009. Su primera edición, la más fuerte del bloque con 22,3% y 2,2 millones, sigue siendo la favorita del público, mientras la segunda (13,4% y 1,6 millones) mantiene el liderazgo con su mejor resultado desde febrero de 2023.

El éxito informativo se extiende a todas las franjas. ‘Noticias de la mañana’ alcanza su mejor cuota de la temporada con un 14,1% y confirma su posición como el matinal más visto. En el ámbito deportivo, Antena 3 Deportes mantiene su supremacía con récords históricos: un 20,7% en la edición de sobremesa y un 19,1% en fines de semana, consolidando su dominio absoluto. A ello se suma el notable crecimiento de ‘Espejo Público’, que logra un 12,6% de cuota y 354.000 espectadores, su mayor dato de temporada, situándose líder entre las cadenas privadas y ampliando la ventaja con su competidor directo.

Antena 3, cadena líder durante 18 meses consecutivos

Con un 12,9% de cuota de pantalla, Antena 3 encadena 18 meses consecutivos como la televisión más vista, la mayor diferencia en un enero desde 1996. Este dominio se apoya en una oferta consolidada, con programas de éxito como El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte, todos ellos líderes absolutos en sus franjas.

En conjunto, Atresmedia mantiene su hegemonía en el arranque de 2026 con un 25,4% de cuota de pantalla y 33 meses consecutivos como el grupo líder en audiencias, pese a contar con un canal menos que su principal competidor. Su fuerza se refleja especialmente en el Prime Time, donde alcanza un 25,6% de cuota, así como en la Sobremesa (30,2%) y la Tarde (24,3%). Además, más de 17 millones de personas sintonizan con sus contenidos cada día, consolidando a Atresmedia como el referente audiovisual más seguido y estable del panorama televisivo español.