Ya tiene nombre la borrasca que despedirá este largo temporal: trae más viento, lluvia, nieve y frío

Empieza a no ser noticia que tengamos una nueva borrasca con nombre propio. Este largo temporal no para y ya tiene preparado si siguiente embate, se trata de la borrasca Oriana. Toca hablar de ella cuando el vendaval de la borrasca Nils sigue soplando, con excepcional fuerza en Cataluña.

Ojo al viento

El servicio meteorológico catalán activa el aviso de nivel rojo en la provincia de Barcelona y el interior de Cataluña. Por vientos que ya han alcanzado a las 10:00 horas de la mañana los 136 km/h en Cap de Baqueira, Lleida, y los 92 km/h en núcleos urbanos tan poblados como Girona y Barcelona. Donde se están produciendo múltiples incidentes. Pero aún sopla con más fuerza en Baleares con rachas de hasta 160 km/h en la sierra del Alfabia y en el litoral vasco se han rozado los 150km/h. Son solo algunos ejemplos de que se está viviendo en el este. Con avisos generalizados por parte de AEMET, que llegan a nivel naranja en Baleares. Por la tarde irán perdiendo fuerza, aunque los vientos no se marcharán del todo.

Pausa de las lluvias

Nos encontramos entre dos borrascas, lo que nos deja una pequeña ventana sin precipitaciones. Hoy dan una tregua en casi todo el país, salvo donde más preocupan. En la provincia de Cádiz, en la sierra de Grazalema, se activa el aviso naranja por lluvias persistes que pueden llegar a acumular más de 150 litros/m2 en esta jornada. No será hasta última hora, cuando desde el oeste irán regresando las lluvias de la mano de la nueva borrasca de gran impacto. Que además nos traerá más viento, frío y por tanto nevadas, 'Oriana'.

Borrasca Oriana

Mañana el viento volverá a cobrar fuerza en el sur, centro y especialmente en el este de la Península. Desde primera hora tendremos lluvias en el oeste, podrán ser fuertes durante la mañana del viernes en Extremadura, el sur de Castilla y León, Toledo y la Comunidad de Madrid. Además, a partir del mediodía, también podrán ser especialmente persistentes de nuevo en Andalucía. Con esta nueva borrasca llega una masa de aire polar, que desplomará las temperaturas y que provocará que la lluvia de paso a la nieve en el norte. Mañana, a una cota a partir de los 1.200 metros.

Fin del temporal

'Oriana' será la última borrasca de gran impacto de este temporal que va a terminar con un sábado de intenso viento del norte, con nevadas en la cara norte de los principales sistemas montañosos y con una sensación térmica muy baja. Durante el sábado, los grande claros predominarán en zonas de meseta y en el sur. De cara al domingo, situación mucho más tranquila, con las altas presiones afianzándose en el golfo de Cádiz. Lo que significa que salvo en el extremo norte, en el resto nos olvidaremos de las lluvias por unos días. Será el momento en el que las aguas poco a poco volverán a su cauce en nuestros ríos.

