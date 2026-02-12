Angustiosa intervención policial: una adolescente que se ahogaba, su madre inconsciente y la abuela en shock en Algeciras

Momentos de máxima tensión los que se vivieron en una vivienda de la barriada de la Piñera, en Algeciras. Lo que comenzó como un aviso por un supuesto infarto, acabó siendo una intervención a contrarreloj para salvar la vida de una adolescente que se estaba ahogando y de su madre, que había quedado inconsciente al presenciar la escena. La abuela, en estado de shock, fue quien logró avisar al 092.

Hasta el domicilio, en la calle Tajuña, acudieron los agentes Daniel Triano Castellano, José Manuel Acosta García, Manuel Molina Azorit y José Rafael Fernández Fernández, según informa Europa Sur. Al llegar, subieron rápidamente al piso y se encontraron con una situación crítica: la menor no podía respirar, la madre no respondía a estímulos y la abuela apenas podía articular palabra por los nervios.

Maniobras de emergencia a contrarreloj

Sin perder tiempo, los policías se dividieron. Dos atendieron a la madre, que estaba inconsciente pero mantenía pulso y respiración. La colocaron en posición lateral de seguridad y lograron estabilizarla sin necesidad de usar el desfibrilador.

Los otros dos agentes se centraron en la adolescente, cuya vía aérea estaba obstruida. Temían que pudieran asfixiarse. Actuaron de inmediato e introdujeron los dedos en su boca para retirar restos que le impedían respirar. La maniobra fue decisiva: la menor recuperó poco a poco la respiración y la consciencia. Minutos después llegó la ambulancia y madre e hija fueron trasladadas al Hospital Universitario Punta de Europa, donde permanecen fuera de peligro.

Reconocimiento a los agentes

Según las primera informaciones, todo se desencadenó cuando la adolescente comenzó a ahogarse y se desvaneció. La madre perdió el conocimiento al verla en ese estado, y la abuela, pese al nerviosismo, logró pedir ayuda.

Tras lo ocurrido, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el teniente de alcalde Jacinto Muñoz Madrid han destacado la actuación de los agentes, subrayando "la preparación continuada que reciben en materia sanitaria como primeros intervinientes".

