Himar González avisa de una nueva borrasca: "Oriana reactivará un nuevo y duro temporal de viento"

A lo largo del día de hoy, las rachas de viento han superado los 120 km/h en amplias zonas del norte y este peninsulares, así como en Baleares, dejando numerosos incidentes, especialmente en Cataluña. Si bien la lluvia hoy nos ha dado una breve tregua en buena parte del país, el temporal de viento y oleaje propiciado por el paso de la borrasca Nils, está afectando, en mayor o menor medida, a todas las regiones. Pero... y ahora, ¿qué? Pues ahora entra en escena Oriana.

48 horas más de tiempo adverso, luego, regresa, por fin, el anticiclón

Esta misma noche comenzará a entrar un frente muy activo por el oeste que, a lo largo de mañana viernes, va a dejar precipitaciones en todas las regiones, pudiendo ser más intensas o persistentes en Grazalema, interior peninsular, oeste de Galicia y Cantábrico oriental al final del día. Las nevadas volverán a aparecer en todos los sistemas montañosos, en una cota que quedará en los 700 metros en el noroeste peninsular, en tormo a los 900-1200 en el resto.

A todo esto, le sumaremos la llegada de la nueva borrasca Oriana, que reactivará un nuevo y duro temporal de viento, que volverá a azotar con fuerza a prácticamente todo el país, pudiendo superar, otro día más, los 100 km/h en la vertiente del Mediterráneo. Con una situación marítima complicada, con olas de hasta 7 metros en costas del norte, 5 metros en el mediterráneo y 8 metros puntualmente en aguas de Baleares.

Este intenso flujo del viento, mayoritariamente del noroeste, arrastrará aire frío polar, provocando un marcado descenso térmico, tanto de las temperaturas nocturnas, como durante el día, con un ambiente notablemente más fresco.

El temporal se mantiene en el arranque del fin de semana

El sábado estrenaremos este nuevo fin de semana de febrero aún bajo el radio de acción de Oriana. Si bien la precipitación quedará principalmente restringida a la mitad norte y con nevadas copiosas en cotas relativamente bajas, el temporal de viento y oleaje permanecerá afectando a buena parte del país durante esta jornada, siendo más intenso en el tercio este peninsular y en las islas.

Será el domingo cuando el anticiclón comience a romper esta anómala tendencia húmeda y establezca, a partir de este día, un cambio de patrón que permanecerá con nosotros unas cuantas jornadas, dando lugar a un tiempo, ahora sí, estable y soleado.

