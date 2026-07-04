Detenido por instalar un geolocalizador en el coche de su exmujer para controlarla

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un hombre como presunto responsable de un delito contra la intimidad de las personas por instalar un dispositivo de geolocalización en el vehículo de su exmujer con el objetivo de conocer sus desplazamientos.

La investigación, que la han llevado a cabo por agentes de la Comisaría de Arrabal, se inició después de que la víctima encontrara un pequeño dispositivo electrónico oculto en su vehículo, concretamente en el interior de un embellecedor situado bajo el asiento del copiloto.

Tras denunciar los hechos, los agentes comprobaron que se trataba de un localizador electrónico capaz de transmitir la ubicación del vehículo mediante una aplicación instalada en un teléfono móvil, lo que permitía así realizar un seguimiento constante de los movimientos de la víctima.

Las pesquisas han permitido averiguar quién figuraba como propietario y usuario del dispositivo, resultando ser la expareja de la denunciante, por lo que la Policía Nacional procedió a su detención el pasado 2 de julio.

El detenido, que no cuenta con antecedentes policiales, pasó a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, decretándose posteriormente su puesta en libertad con cargos.

La Policía Nacional recuerda que la instalación de dispositivos de seguimiento o geolocalización sin consentimiento de la otra persona constituye una grave intromisión en la intimidad de las personas y es constitutiva de delito.

Detenido en Melilla por colocar en dispositivos en el coche de su exmujer para controlar sus movimientos

Un hombre ha sido detenido en Melilla después de que se descubriese que había instalado dispositivos de localización en vehículos utilizados por su excónyuge y por la hermana de esta, con el fin de conocer sus movimientos.

El hallazgo se produjo tras la denuncia presentada por la hermana de la víctima, que acudió a dependencias policiales aportando dos objetos extraños que había encontrado adheridos a los vehículos, uno en el suyo propio y otro en el coche de la afectada.

Según esta fuente, la mujer vigilada se había separado de su marido hacía algo más de un año y denunciaba que se lo encontraba de forma reiterada en numerosos lugares sin explicación aparente.

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