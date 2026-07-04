Ventana al hormigón: los jubilados estrenan palcos VIP para seguir una obra en Pamplona

En esta obra de Pamplona los jubilados tienen reservados espacios privilegiados. Para ellos se han abierto en el vallado cinco ventanas. Un hombre nos comenta que él lleva siguiendo la construcción desde que hicieron el agujero. Una mujer añade que entretiene mucho. La idea le parece muy ocurrente, "como un chiste", nos dice. Quienes se detienen a observar nos aseguran que es un detalle ideal.

Son palcos con nombres irónicos desde los que no pierden detalle. Está la ventanilla del cotilla, el palco VIP o el panel de expertos. Incluso hay una para las conexiones en directo de televisión. En una de ellas coincidimos con una pareja que comenta con interés la obra. Se preguntan si tocará ya poner el suelo sobre las vigas o si la base corresponde con el garaje del edificio. Temas de conversación no faltan.

Juan Antonio, a diario, pasa horas entretenido con la obra. Lleva contados unos cinco mil y pico camiones en cuatro meses.

Al lado hay una residencia de personas mayores así que público abunda. La constructora explica su iniciativa. Luis López, encargado de obra de la constructora VDR, expone que es un homenaje a las generaciones anteriores que ayudaron a construir Pamplona.

Aunque hay a quien le parece poco. Un hombre se nos queja de que podían ser más grandes.

Sea como sea, esta es una parada obligatoria para estos ingenieros domésticos o ¿cotillas a secas? Un anciano nos dice, con humor, que él viene como director vecinal de la obra. Una mujer se describe como crítica de todo. Otro curioso nos asegura que todos los jubilados andan de técnicos de construcción. Por último, uno más reconoce sentirse cotilla. "Como todo el mundo", remata.

Se denominen como se denominen, no hay que subestimarlos porque una obra sin público no es una obra como Dios manda.

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