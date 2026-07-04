Efemérides de hoy 4 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 4 de julio?

El 4 de julio de 2017, Corea del Norte lanza con éxito su primer misil balístico intercontinental, el Hwasong-14. El Gobierno de Pionyang inició de inmediato una estrategia de propaganda militar; la Televisión Central de Corea del Norte calificó el suceso como un “hito” y “la culminación de una ambición de décadas”. El proyectil completó una trayectoria parabólica apuntada durante 37 minutos y ascendió a una altitud de 2.802 kilómetros antes de precipitarse sobre el mar de Japón. Los datos de telemetría, confirmados por radares internacionales, validaron un hecho que encendió las alarmas en la Casa Blanca: Corea del Norte disponía de la capacidad tecnológica para alcanzar territorio estadounidense, concretamente el estado de Alaska, situado al noroeste de Norteamérica.

El 4 de julio, pero de 1926, nace el futbolista hispano-argentino Alfredo Di Stéfano, figura histórica del Real Madrid. Tras consolidarse en el primer equipo de River Plate abandonó el fútbol argentino debido a la huelga general de futbolistas de 1948, incorporándose al Millonarios F.C. de Colombia. Su rendimiento atrajo el interés del Real Madrid y del F.C. Barcelona. El conflicto normativo derivado del "Pacto de Lima" de la FIFA generó un complejo litigio jurídico: el club azulgrana adquirió sus derechos definitivos a River Plate, mientras que la entidad madrileña pactó los derechos de uso inmediatos con Millonarios. Tras un fallo federativo que decretó de forma insólita la copropiedad del jugador en años alternos, la renuncia formal del F.C. Barcelona a sus derechos en octubre de 1953 permitió que Di Stéfano se integrase en exclusiva al Real Madrid, iniciando una de las etapas más laureadas del fútbol europeo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 4 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de julio?

1840.- Finaliza la Primera Guerra Carlista en España.

1884.- Colocan la primera piedra del actual edificio del Banco de España, en Madrid.

1924.- El rey Alfonso XIII firma el decreto de amnistía e indulto a los condenados del Alto Mando en Marruecos por el 'Desastre de Annual' de julio de 1921.

1946.- Filipinas proclama su independencia de Estados Unidos.

1971.- El alemán Michael Hart, inventor del libro electrónico, comienza la biblioteca 'Proyecto Gutenberg' con la digitalización de la Declaración de Independencia de los EE. UU.

1973.- Se constituye el Mercado Común y Comunidad del Caribe (Caricom).

1987.- El británico Richard Branson y el suizo Per Lindstrand terminan su aventura en globo sobre el Atlántico cuando estaban a punto de culminarla con éxito.

1991.- España y Marruecos firman en Rabat el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, el primero de este tipo entre ambos países.

2004.- Grecia gana la Eurocopa de fútbol al imponerse a Portugal (1-0), en Lisboa.

2012.- Descubrimiento del 'bosón de Higgs', uno de los pilares del Modelo Estándar de la física moderna.

2018.- Llegan al puerto de Barcelona los 60 inmigrantes rescatados por el barco de la ONG Open Arms frente a las costas de Libia.

¿Quién nació el 4 de julio?

1804.- Nathaniel Hawthorne, escritor estadounidense

1807.- Giuseppe Garibaldi, héroe de la unidad italiana.

1927.- Gina Lollobrigida, actriz italiana.

1937.- Sonia Haraldsen, reina de Noruega.

1958.- Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial.

1969.- Elena Arzak, cocinera española.

1972.- Alexei Shirov, ajedrecista español de origen letón.

¿Quién murió el 4 de julio?

1826.- John Adams, segundo presidente de Estados Unidos.

1911.- José Espasa Anguera, fundador de la editorial Espasa.

1934.- Marie Curie, física de origen polaco.

1992.- Astor Piazzola, compositor argentino de tangos.

1993.- Lola Gaos, actriz española.

2003.- Barry White, cantante estadounidense.

2019.- Arturo Fernández, actor español.

¿Qué se celebra el 4 de julio?

Hoy,4 de julio, se celebra el Día Mundial del Libro Electrónico.

Horóscopo del 4 de julio

Los nacidos el 4 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 4 de julio

Hoy, 4 de julio, se celebra santa Isabel de Portugal.