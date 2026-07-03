Impactantes imágenes de la gran columna de humo del incendio de La Bisbal d'Empordà

Los Bombers de la Generalitat continúan trabajando en el incendio forestal de La Bisbal d'Empordà, en Girona. Por el momento, lo que más preocupa es una nube de fuego que podría llegar a quemar unas 10.000 hectáreas. Precisamente, los efectivos del cuerpo tratan de "evitar" esta circunstancia. Los 225 Bomberos aseguran que su intención es "cerrar el flanco derecho para evitar que con un cambio de viento el incendio se pueda abrir".

El incendio, que ha comenzado esta mañana como consecuencia de unas chispas generadas en unos trabajos agrícolas, avanza sin control avivado por la tramontana y que ya ha quemado alrededor de 750 hectáreas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Borrell ha explicado que este es un fuego de sexta generación y que ha calificado de "muy violento". Asimismo, los Bomberos trabajan con la estrategia de perimetrar el incendio entre los municipios gerundenses de La Bisbal d'Empordà, Palafrugell y Palamós por el flanco derecho, y en el de Santa Cristina d'Aro por el izquierdo. Tal y como ha dicho Borrell, es "importantísimo" cerrar ese flanco derecho porque está prevista una ola de calor para los próximos días y "hay que quitar ese potencial de 10.000 hectáreas".

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