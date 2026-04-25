Disparos de balín siembran la inquietud entre los vecinos de Usánsolo

El niño de seis años tomaba un zumo en un banco de la céntrica plaza Unkina de Usánsolo cuando alguien le disparó. Según ha relatado el pequeño a sus compañeros de clase, le dispararon dos veces. El primero falló y el segundo le dio en la pierna provocándole una pequeña herida. Su padre encontró un balín de plomo.

A penas unos días antes, Iker David atendió en el bar en el que trabaja a otra víctima del tirador. Se trataba de un joven que estaba sentado en un banco frente al local y que de pronto sintió un pinchazo junto a su oreja. "Él vino aquí, chorreando sangre, todo asustado", nos explica.

Si uno se fija bien puede ver como una de las chimeneas de la localidad vizcaína está repleta de impactos. Y ya sea por psicosis o realidad, cuando uno pregunta descubre otros casos. Manuel nos cuenta que un día estaba andando junto a la estación y que, de pronto, sintió un golpe en la espalda. Muy cerca, un joven nos explica como un amigo suyo, estando en la terraza de un bar, sintió un pinchazo en el cuello y que resultó ser un balín.

Los vecinos sienten miedo

Casi todos los disparos tienen lugar en la misma plaza. Una de las zonas más concurridas. Un padre se queja de como una zona de esparcimiento para que jueguen los chavales, de repente, se ha convertido en una zona vedada. Otro hombre nos confiesa que le da miedo recibir un "chimberazo" al pasar por allí. Cerca, en una terraza, una mujer nos subraya que ella también tiene miedo, especialmente porque tiene nietos. Los vecinos se preguntan cómo puede pasar algo así.

Hay temor a que el suceso se repita y que sus consecuencias sean peores. "Fíjate si le llega a dar en un ojo, adiós", recalca un abuelo.

Nadie sabe de dónde vienen los disparos. Aunque la mayoría de los vecinos señalan que tienen que salir de alguna de las ventanas de las viviendas que rodean el lugar. Una mujer nos traslada su deseo, "ponerle cara para que se acabe el miedo". En definitiva, que la Ertzaintza, que ya investiga el caso, consiga identificar y detener al tirador de Usánsolo.

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